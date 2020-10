Donald y Melania Trump dieron positivo en el test de coronavirus

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció anoche que él y su esposa Melania dieron positivo en el test de coronavirus y que empezaron un proceso de cuarentena.

“Esta noche la primera dama y yo dimos positivo por COVID-19. Empezaremos inmediatamente nuestro proceso de cuarentena y de recuperación. ¡Superaremos esto JUNTOS!”, escribió el mandatario en Twitter.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

Trump cumplirá sus “funciones sin interrupción” desde la Casa Blanca, donde hará la cuarentena con la primera dama, dijo el doctor del mandatario, Sean Conley.

Ambos “están bien en este momento y planean mantenerse en su hogar en la Casa Blanca durante su convalecencia”, agregó.

La Casa Blanca anuló el viaje de campaña que Donald Trump tenía previsto para el viernes a Florida, luego de este anuncio.

Trump, que busca la reelección en las elecciones del 3 de noviembre, tenía para hoy un mitin en el aeropuerto de Sanford en Florida, pero su nueva agenda de eventos solo incluye una llamada telefónica de “apoyo a los ancianos vulnerables por COVID-19”.

Por su parte, Melania Trump también dijo que tanto ella como su esposo se encuentran bien.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.