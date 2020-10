Guido Pella: "Me voy a tomar unos días para ver qué hacer, porque con estas pocas ganas no se puede"

Su rival hizo mucho mérito, pero, al margen del flojo nivel tenístico evidenciado hoy, el tenista bahiense Guido Pella no tuvo reacción alguna en ningún momento, como si la presencia en cancha generara malestar...

El score habla por sí mismo, durísima derrota ante el español Pablo Carreño Busta (17º) en la segunda ronda de Roland Garros, por 6-3, 6-2 y 6-1, y eliminación del cuadro de singles; y lo que es peor aún, las dudas que lo invanden a nivel personal.

“Fue un partido para el olvido. Él jugo bien y yo no pude hacer nada. Estaba pensando en cualquier cosa menos en el partido. Las pocas veces que intenté no salió nada. Vengo de semanas duras", expresó Guido en conferencia de prensa.

"Me voy a tomar unos días para ver qué hacer. Con estas pocas ganas para luchar no se puede. No tengo ganas de pelear los partidos. Estoy anotado en todos los torneos pero con esta actitud me vuelvo a mi casa” cerró el bahiense, quien continúa con vida en dobles, junto al correntino Leonardo Mayer.