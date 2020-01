Rally Dakar: Benavides y Terranova se mantienen firmes cumplidas tres etapas

Otro gran desempeño completaron los argentinos Kevin Benavides (Honda) y Orlando Terranova (Mini) en la continuidad del Rally Dakar 2020 de Arabia Saudita, que hoy dejó atrás la tercera de las doce etapas de competencia pautadas.

En Motos, el salteño ocupó la tercera plaza en el tramo de 427 kilómetros iniciado y finalizado en Neom, a 07' 22'' del líder, el estadounidense Ricky Bravec (Honda), quien dominó una confusa clasificación marcada por problemas en el GPS (no figuraba un punto de control).

Luego de la protesta de varios equipos, el colegio de comisarios determinó finalizar la etapa en el kilómetro 389, 38 km antes de la meta, “debido a un problema técnico que afectó a los GPS de los piloto de Moto”.

También vale la pena resaltar lo hecho por Luciano Benavides (KTM), séptimo en la etapa a 12 minutos del líder; misma ubicación que ocupa en la clasificación general, pero a 14' 20'' del norteamericano Bravec.

Con el tercer puesto de hoy, su hermano Kevin se mantiene en el segundo puesto al cabo de tres tramos disputados, a una escasa diferencia de 04' 43'' del líder parcial.

En Autos, Orly no pudo emular lo hecho ayer (había sido 2°) y quedó relegado en el 8° puesto de la etapa, a 12' 52'' del español Carlos Sainz (Mini), el vencedor de la prueba y nuevo líder de la clasificación global.

No obstante ello, el mendocino, quien hoy había comenzado en lo más alto del cómputo de tiempos, ahora se ubica en el 3° puesto, detrás del qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota), a apenas 08' 09'' del ex campeón de Rally.

Allí, también vale la pena resaltar el buen trabajo del español Fernando Alonso (Toyota), bicampeón de Fórmula 1, quien se recuperó de dos deslucidas etapas y terminó el día con el 5° en el tercer día de actividad (marcha 32° en la general).

En Cuatriciclos, en tanto, el chileno Ignacio Casale (Yamaha) se mantiene en el liderazgo de la general, gracias al 3° puesto logrado hoy en la etapa ganada por su coterráneo, Giovanni Enrico Yamaha).

En tanto, en UTV, si bien perdió terreno esta madrugada (quedó 9° en el tercer recorrido), el chileno Francisco “Chaleco” López (Can Am) se mantiene 2° en la general, a escasos 15 segundos del estadounidense Casey Currie (Can Am).

Finalmente, en Camiones, el bielorruso Siarhei Viazovich (Maz), 2° en la etapa, domina la tabla general, con un tiempo de 11h 34' 01''. Lo sigue el ruso Andrey Karginov (Kamaz), dominador de la jornada, a 02' 18''.

La cuarta etapa de la exigente prueba a disputarse mañana, se iniciará en Neom y culminará en Al-'Ula. Los pilotos deberán completan un total de 453 kilómetros de especial y 219 km de enlace.