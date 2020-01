“Debo agradecer a empresarios y comerciantes porque todos cumplieron”, dijo Miguel Aolita

"Debo agradecerle a los empresarios que cumplieron en su totalidad con el cierre de los comercios a la hora estipulada, y también al ciudadano de Bahía Blanca que hizo las compras temprano, porque a las 16 horas ya no quedaba nadie en el centro".

Miguel Aolita, secretario general de la Asociación Empleados de Comercio, se mostró satisfecho con la labor desplegada por el personal de la AEC, y por la respuesta que recibió de parte de los empresarios y comerciantes tanto en la fecha del 24 como la del 31 de diciembre pasado.

"El deber cumplido favoreció a todos, porque los compañeros y compañeras mercantiles pudieron hacerse de un tiempo mayor para trabajar y, luego, descansar para poder llegar al brindis con el ánimo que se merecen y disfrutando en familia", agregó Aolita.

A la hora señalada (16) el titular del sindicato partió, junto con su cuerpo de delegados, y otros empleados, desde Rodríguez 60 para controlar que los propietarios cumplan con lo estipulado, y los trabajadores puedan estar anticipadamente en sus hogares.

"Después de 6 años la gente se fue acostumbrando e incorporó el concepto de hacer las compras temprano. Los controles de fin de año fueron similares a los realizados el día 24, aunque las ventas se vieron restringidas por una cuestión lógica, ya que la gente compró más para la primera fiesta", remarcó.

El recorrido incluyó a la zona céntrica y una distribución de personal en vehículos y colectivos por los barrios aledaños.

"Combis, colectivos, camionetas... Utilizamos todos los medios de transporte para estar en muchos lugares. Hemos intentado llegar a la mayoría de los sitios de nuestra ciudad y la verdad que nos hemos llevado una grata sorpresa porque el comerciante entendió esta situación y respetó el convenio que se firmó y que ya quedó incorporado en el calendario anual de los empleados", añadió.

--¿Quiénes participaron de la recorrida?

--Me acompañó, como siempre, el grupo de colaboradores, la comisión directiva y el cuerpo de delegados. Las condiciones se fijaron para todos, con cierre definitivo para todos los que pertenecen al Sindicato de Empleados de Comercio.

"El rubro que trabajó en las fiestas es porque no pertenece a nuestro gremio, algo que ya aclaré en su momento y reitero todos los años", puntualizó.

"Hubo un alto acatamiento y sólo dos comercios pasaron el límite de lo establecido. Seguiremos insistiendo para que llegue algún día en que no haya que salir más a la calle. Se necesita comprensión de ambas partes y el que lo ve desde afuera también entiende esta situación", manifestó.

El mejor regalo

"Para nosotros es algo muy bueno, casi como un regalo. Hace muchos años que trabajo como empleada de este comercio y antes no teníamos apoyo del sindicato. Desde hace algunos años todo cambió y es un alivio porque puedo llegar a casa, descansar y preparar la mesa", dijo María Inés, quien se desempeña en un local céntrico de ropa para mujeres.

"Me gustaría que fuera un poco más temprano. Cumplir con 8 horas es desgastante, porque para esas fechas mucha gente recurre a comprar a último momento y no parás ni un segundo. Pero bueno, peor estábamos antes, cuando los patrones se abusaban del empleado y lo tenían hasta altas horas de la noche. Que se hagan controles me parece muy bien", señaló, por su parte, Mónica, quien trabaja en un local de venta de calzados.