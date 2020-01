Un bahiense y ex Villa Mitre debutará justamente ante el tricolor, en Monte Hermoso

Villa Mitre -que mañana retomará los entrenamientos-, volverá a jugar el próximo domingo por la Liga Argentina, haciendo las veces de local en Monte Hermoso contra Centro Español de Plottier, equipo que sumó al bahiense Franco Ruesga.

El base ascendió con el tricolor, aunque se perdió el final del torneo Federal, a raíz de sufrir la rotura de los ligamentos cruzados de la pierna izquierda.

“Franco es un jugador con bastante experiencia a pesar de su corta edad (22 años) y es una apuesta que planteamos no sólo para ahora sino por un tiempo largo. Es un base de características similares a (Matías) Galligani, que viene de una lesión y él y el club apuestan a que todo va a ir por buen camino”, le dijo el DT Mauricio Santángelo a prensa de Español.

“Es muy explosivo -agregó-, un base tradicional, tiene características típicas de la categoría y esperamos que nos de lo que buscamos y necesitamos para no sólo seguir por la senda del triunfo sino buscar también nuestra identidad de juego”.

Ruesga ya tuvo experiencia fuera de Bahía en Sol de Mayo de Viedma, tras hacer base en Olimpo y después en Villa Mitre.

“La decisión de poder formar parte de Centro Español fue por lo bien que me hablaron del club, por la seriedad con la que se manejaron conmigo y es un gran desafío para mí. Por la forma de juego que tiene me voy a poder adaptar muy rápido. Me encuentro con un club serio, una gran institución y va a ser una linda experiencia”, dijo el bahiense.

El base tendrá como compañeros a Mario Sepúlveda, Howard Wilkerson, Agustín Pérez Tapia, Nahuel Martínez, Cristian Scaramuzzino, Julián Fedele, Nicolás Bravo y Santiago Assum, entre otros.