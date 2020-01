Seguridad, prevención y rescate de los guardavidas en Pehuen Co

El cuerpo de guardavidas se extiende por un amplio margen de la costa de Pehuen Co, manteniendo siempre la premisa de brindar seguridad, prevención y rescate a los cientos -y miles durante los fines de semana- de veraneantes que colman la playa.

El servicio que depende del municipio rosaleño se ofrece todos los días, de 10 a 19, en el sector comprendido por las avenidas Rosales y Ameghino.

De acuerdo a la Ordenanza N° 3506, en la zona de cobertura de guardavidas está prohibido el tránsito vehicular, realizar deportes náuticos, pescar y la presencia de mascotas.

Además, a los bañistas se recomienda consultar el estado del mar antes de ingresar al agua, para conocer acerca de las zonas de piedras, presencia de medusas y corrientes marinas.

Se mantienen las seis casetas de madera, y se incorporaron nuevos handies e indumentaria técnica. También se sumó una camioneta 4x4.

En este último caso, por cuarto verano consecutivo el intendente Mariano Uset gestionó la llegada de la unidad para el cuerpo de Pehuen Co y que estará disponible durante la temporada.

Se trata de una Amarok 4×4, cedida por el director Alberto Pérez, de la concesionaria ARIAS Hnos, y que fuera entregada por el jefe comunal, la secretaria de Gobierno, Abigaíl Gómez, y el director de Turismo, Bernardo Amor, al jefe de guardavidas, Agustín Jaime.

Más allá de formar parte del operativo de seguridad y prevención, su función será además trasladar a quienes resultaran heridos o fuesen rescatados del mar por los guardavidas, hasta la ambulancia de la sala médica.

Todos juntos

Uset sostuvo que los habitantes tienen un rol específico, son los dueños del lugar y quienes van a asesorar y tender una mano para recibir al turista con una sonrisa. “Para quienes residen aquí en la villa trabajamos todo el año tratando de tener un Pehuen Co más vivible, no sólo en la temporada. Entre estos desafíos estaba el playón deportivo y cultural, donde hemos cosechado grandes resultados como punto de encuentro de la comunidad y eso es una gran satisfacción. Allí se desarrolla una gran cantidad de actividades y disciplinas deportivas, culturales e incluso se centralizan trámites y reuniones”.

Para quienes invierten en la localidad, les deseó el mayor éxito. “Se viene otro verano con más habilitaciones y categorizaciones. A veces es un fastidio ordenar las cosas, pero cuando se ordenan y sujetan a normas mejoran su calidad. Así, la calidad de la oferta nos favorece a todos”.

“Esto se hace entre todos juntos: el equipo de la Dirección de Turismo, nuestros inspectores, Prefectura, Bomberos Voluntarios, la Policía Comunal, Guardaparques y Guardavidas, operadores turísticos y toda la gente de Pehuen Co”.