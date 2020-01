Moccero, intendente de Suárez: "¿Qué recursos vamos a tomar de ahora en más?"

Guillermo D. Rueda / grueda@lanueva.com

“Hoy (por este viernes) pudimos pagar los sueldos. Ya se había abonado un tercio del aguinaldo y ahora se completó casi todo”.

El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, finalmente pudo respirar no sin un gesto de alivio. Debió llegar a esta propuesta, tras —asumir el cargo y— anunciar una deuda 242 millones de pesos y la imposibilidad de enfrentar el pago de salarios de los municipales.

Este martes 31, Moccero se reunió con los ediles de la oposición y los puso al tanto de la situación económica.

“Lo aprobó el Concejo. Lo que hicimos fue tomar la totalidad de los recursos afectados al 30 diciembre: $ 72,5 millones. De todos modos, el mayor problema es que hoy tomamos los recursos para pagar los sueldos de diciembre pero me pregunto: en enero, ¿con qué fondos extra nos manejaremos. ¡No hay más!”.

“Tenemos un grave problema con el presupuesto. En el mundo no debe existir uno que esté afectado en un 95 % por salarios. Y a este municipio lo entregaron así, con una deuda de $ 242 M, de los cuales $ 90 M son del IPS, que se puede manejar, pero con casi $ 150 M que corresponden a proveedores y sueldos. Específicamente, en proveedores la deuda es de $ 70 M. No sabemos cómo pagarla”, explicó el licenciado Moccero, en diálogo con La Nueva.

—¿De qué manera piensa recaudar fondos?

—Tengo dos caminos. Uno es local; estamos hablando, área por área, porque hay $ 45 millones entre horas extra y bonificaciones; trataremos de reducir todo lo que se pueda. Por otro lado, hablé con la comisión Vial Rural para tomar parte de sus recursos. No podemos destinar el 70 % de la tasa y acaso sea de un 50 %.

“Hoy, la coparticipación anunciada es del 33 %, que son unos $ 990 millones. Y tenemos $ 1.150 M de sueldos, sin contemplar ninguna pauta salarial que, obviamentemente, habrá”.

—¿De cuánto es el presupuesto municipal?

—El presupuesto entregado, que nosotros vamos a reformar, es de $ 1.495 M. Al margen de los salarios, si uno descuenta la deuda —unos $ 420 M— no queda nada. Es decir, quedan 12 M por mes, pero el municipio necesita $ 28 M por mes para funcionar.

—¿Por qué se llegó a esta situación?

—Porque no se gestionó para mantener la coparticipación, puntualmente el CUD, el Coeficiente Unico de Distribución, que tienen todos los municipios.

“Por ejemplo, la neonatología tiene 13 camas, pero en ese momento se gestionó por cuatro... aunque normalmente están ocupadas, ya que nuestro hospital se considera regional, aunque no lo sea. La Provincia pagó por 4 camas y así concluimos que, por ineficacia o ineptitud, el CUD se cayó por 4 años. Eso representó una caída de la recaudación de $ 150 M. Todo por una mala interpretación de la coparticipación.

“Por otro lado aplicaron una cláusula gatillo a los sueldos de los municipales. Así, a medida que aumentaba la inflación crecían los salarios. Esto no existe en ningún lugar del país”.

—¿Cuál es el área que insume la mayor parte del presupuesto, luego de los salarios?

—Salud se lleva alrededor del 50 %. Por caso, de los $ 70 M que se les deben a los proveedores, $ 47 M corresponde a insumos hospitalarios. No lo podemos cortar. Son de Bahía Blanca, de Azul, Buenos Aires y Mar del Plata. A los de Suárez les he pedido que nos aguanten y lo están haciendo, pero con las empresas de afuera no es tan sencillo.

“En este sentido, en la reunión que tuve con (el gobernador) Axel Kicillof le pedí que me ayude, con parte de su equipo económico, para resolver el tema del presupuesto. Yo necesito que neonatología pase a la Provincia y que sea de carácter regional. El tema no es menor: la neo cuesta entre 40 y 50 millones de pesos por año. Ya está en estudio”.

—¿Cómo tomaron los empleados municipales las nuevas medidas?

—Con reticencia, claro. Cuando anunciamos la baja de las horas extra nos dijeron que no podía ser porque era parte del sueldo, pero les hicimos entender de que no es así. Ahora estamos dando francos compensatorios. La idea es poner el hombro y así se los explico a todos, cara a cara.

Los fondos afectados

En una corta sesión extraordinaria, los ediles suarenses aprobaron —por unanimidad— el proyecto de ordenanza que necesitaba el intendente Moccero para utilizar de manera transitoria los recursos afectados para pagar sueldos de los municipales.

Este martes había mantenido una reunión con el bloque de la oposición y este viernes quedó ratificado el compromiso, tal y como lo hiciera el anterior intendente Roberto Palacio para completar el pago de sueldos de noviembre.

Si bien el bloque de JpC apoyó el proyecto, antes recordó que el bloque oficialista, hace unos meses como oposición, se había abstenido de votar la utilización de recursos afectados, cuando lo pidió Palacio. El proyecto contempla la utilización de recursos de afectación específica hasta $ 72,5 M. Se usará dinero del Fondo de Fortalecimiento $ 7 M; Fondo Educativo, $ 13 M; Fondo Rotatorio Agropecuario, $ 900 mil y Fondos Afectados, $ 41,6 M.

“Nuestro bloque acompaña, ya que entendemos que es una necesidad, como la hubo en el gobierno anterior. Quiero aclarar que en la gestión anterior se pidió autorización al CD y el bloque, que hoy es oficialista, se abstuvo”, dijo Alberto Fernández, presidente del bloque de JpC.

“Hay que aclarar que los $ 90 M de deuda del IPS que mencionó el intendente, que figuran de la gestión anterior, no corresponde solo a esa gestión sino que se genera desde 2010”, agregó Diego Schneider, edil de JpC.

“Entendemos el uso de esta herramienta, y por eso acompañamos. Esta crisis no comenzó el 10 de diciembre de 2019, (ya que) al asumir Palacio, en 2015, también había una situación muy crítica”, añadió Valeria Negrín, de JpC.

“Somos una oposición constructiva y queremos buscar soluciones y debemos debatir para salir de esto. Un presupuesto en donde casi todo se va en sueldos nos deja dos opciones: o disminuimos los gastos o ampliamos los recursos”, agregó Negrín.