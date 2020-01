"El PAMI tiene una deuda de 19.000 millones de pesos", dijo Volnovich

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI, reveló hoy que tiene una deuda con proveedores que asciende a los 19.000 millones de pesos y registra un déficit operativo de 18.600 millones de pesos.

La información fue revelada por la titular del organismo, Luana Volnovich, quien advirtió que la situación "es muy compleja" porque se halló una "crisis estructural" que el Gobierno no puede solucionar de inmediato por el crítico presente fiscal del país.

"Encontramos un organismo muy complicado, con muchos problemas de gestión. Y cada uno de esos problemas son un padecimiento para millones de personas", dijo la funcionaria en declaraciones a Radio 10.

Volnovich indicó que esa crisis económica y financiera del INSSJP se traduce en que no hay cobertura para afiliados: "Se ve reflejado en que no hay prestaciones, medicamentos, kit de ostomía, prótesis, muchas cosas que para los afiliados hacen la diferencia entre vivir o no vivir".

La funcionaria reveló que tras llegar el organismo en diciembre pasado su gestión comenzó a relevar cuáles eran los principales problemas que la propia gente afiliada denunciaba sin que hasta entonces hubiera respuesta alguna.

Uno de esos reclamos consistía en que el INSSJP -o PAMI- había dejado en entregar el año pasado los kit de ostomía, fundamental para que las personas puedan adaptarse a la vida después de una colostomía, ileostomía o urostomía.

Una ostomía es la exteriorización del intestino delgado (ileostomía) o del intestino grueso (colostomía) a través de la pared abdominal, suturándolo a la piel; con el objeto de crear una salida artificial para el contenido fecal.

"Es un tema muy sensible y los productos son carísimos. Muchas personas, si no tienen la cobertura del PAMI no puede acceder. Y esto hace a la integridad de las vida de las personas. Había 8.600 personas que esperaban sus kit de ostomía", dijo Volnovich.

Al enfrentar el problema, el equipo de Volnovich se encontró con que el problema no era que no había dinero para cubrir los reclamos, sino que los kit estaban "arrumbados en distintos depósitos venciéndose".

La auditoria que llevó a cabo el organismo detectó que hasta el momento, se encontraron 30.000 de estas cajas, y que en las próximas horas la cifra podría llegar a las 37.000, y que el resto podría haberse perdido. (NA)