“Me sorprendió lo bien que está hecha la obra y lo poco que falta para terminarla”

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

(nota publicada en la edición impresa)

¡Ahora sí, señores! Dicho con propiedad, Bahía Blanca volverá a albergar automovilismo de carácter nacional, tras casi 10 años de sequía de competencias.

Si bien la posibilidad ya estaba prácticamente consumada, de acuerdo al discurso de Hugo Paoletti y sus permanentes visitas a la ciudad en las últimas semanas, el dictamen final para poner el gancho dependía de los avances en los trabajos de la obra de los últimos días.

Pero finalmente, tras un viaje relámpago el pasado martes, el visto bueno del mandamás de Apat le permitió a ACAS Consultores oficializar la tan esperada noticia: el renovado Ezequiel Crisol de Aldea Romana verá acción competitiva el próximo 23 de febrero, en el marco de la primera fecha del año del Turismo Nacional.

"Me encontré con algo muy distinto en cuanto a la obra, en relación a la última vez que vine hace aproximadamente 25 días, y por supuesto que para bien. Está casi terminado el playón de boxes, que se completará en 4 o 5 días de trabajo, y después faltan completar unos metros del paredón del playón, el movimiento de tierra, colocar los muñecos de gomas que ya están armados y los detalles de cosmética, lo que le da el toque final al autódromo", le contó Paoletti a La Nueva. luego de observar detenidamente los trabajos.

"Más allá de esos detalles que restan completar--agregó--, hay que decir que lo esencial está, que es lo más importante. La obra avanzó muchísimo en poco tiempo, lo que por supuesto me sorprendió gratamente. Y por eso acá estamos, para seguir colaborando y rogando que todo esté listo para la primera fecha".

Fue justamente el pasado martes la jornada clave para decretar la reinauguración del trazado bahiense; allí vencía el plazo que Apat le brindó al concesionario con la obra.

"Nosotros habíamos puesto como plazo esta fecha. Después de mi último viaje, se acercó un colaborador de la categoría, a fines de diciembre, que nos transmitió un panorama mucho más avanzado en relación que se había observado anteriormente. Y el plazo para definir por sí o por no, era un mes antes de la carrera", aclaró Paoletti.

"Si el autódromo estaba realmente operativo, dejando de lado la estética y demás, lo confirmábamos para correr. Si yo hoy (por el martes) hubiese encontrado la obra como la vi a principio de diciembre, no se hubiese podido. Por más buena voluntad que haya, hay un tiempo físico que hay que respetar. Pero se avanzó, y me sorprendió lo bien que está hecha la obra y lo poco que falta para terminarla", remarcó.

—En caso que no se hubiese podido confirmar la fecha, ¿se barajaba una alternativa?

—Habíamos hablado en diciembre pasado que si no se llegaban con los trabajos a esta altura, era preferible que el TN arranque en otro lado y venir a Bahía para la segunda o tercera fecha, que quieras o no son varios días de margen para ultimar detalles. Eso no hubiese sido problema, porque de alguna manera se acomodan los compromisos que teníamos. Pero eso no hará falta, porque, en 10 días, lo esencial para hacer una carrera estará listo.

"Correr se puede correr, porque la pista, que es lo principal, está. Faltan detalles, pero de la forma que se está trabajando seguramente estén listos a tiempo", remarcó.

—¿Cómo están los trabajos en términos de seguridad?

—Muy bien. Faltaría arar la tierra, pero eso no tiene sentido hacerlo ahora porque hasta que llegue la carrera se pierde. Eso se hace una semana antes, para que la tierra quede movida y cumpla la función de seguridad de frenar el auto en caso de despiste. Después, en la curva 1° habrá cama de leca, porque se viene rápido y el frenaje es brusco y violento, entonces allí se necesita más rigurosidad.

—¿Faltaría la inspección de la CDA (Comisión Deportiva Automovilística del ACA)?

—Sí, entiendo que viene la semana para dar el "Ok" definitivo. Seguramente no haya problemas, porque acá asesoró mucho el ingeniero Jorge Salazar, que es una eminencia en esto. Construyó muchos circuitos de renombre y sabe mucho de esto. Que él haya asesorado, es una garantía enorme.