Declararon 6 testigos por el hallazgo de 10.000 dólares en el Ministerio de Desarrollo Productivo

El fiscal federal Gerardo Pollicita les tomó hoy declaración a 6 testigos vinculados con el hallazgo de 10.000 dólares en el Ministerio de Desarrollo Productivo, en el marco de la denuncia que hizo su titular, Matías Kulfas.

Fuentes judiciales señalaron a NA que el dinero fue resguardado por orden judicial en una bóveda del Banco Nación como prueba de la acusación.

Entre las primeras acciones de la investigación, Pollicita pidió los registros fílmicos y de ingreso al Ministerio.

La intención es tener más detalles sobre cómo fue el hallazgo, ya que si bien trascendió que junto al dinero había un nombre de una empresa y anotaciones, esas referencias no fueron acompañadas en la presentación de la denuncia.

Según supo NA de fuentes de la investigación, los testigos le relataron al fiscal cómo fue el momento en que se encontraron los dólares.

Además, hablaron de las medidas de seguridad que tenía la oficina que había sido adjudicada al ex secretario de Coordinación de dicha cartera durante el gobierno anterior, Rodrigo Sbarra.

Tras escuchar a los testigos, el fiscal busca ahora determinar el origen del dinero, aunque las fuentes consultadas remarcaron la dificultad de la investigación por el paso del tiempo, ya que las autoridades anteriores dejaron las oficinas hace más de 40 días.

Por lo pronto, la investigación sólo apunta a saber de quién es el dinero y de dónde salió, si está justificado o no, ya que no está dirigida hacia nadie en particular.

La denuncia quedó por sorteo en el juzgado del magistrado federal Julián Ercolini, que se encuentra de licencia por la feria, y en su reemplazo está la jueza Eugenia Capuchetti, que dejó la pesquisa en manos de Pollicita. (NA)