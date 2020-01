El estadio de básquetbol que se convirtió en un gran piletón

El partido correspondiente a la Euroliga femenina de básquetbol que debían disputar hoy Spart Citylift Girona y Arka Gdynia debió mudarse al Palau, a raíz del temporal que afectó al estadio del local.

Entre un metro y medio y dos cubren el parquet del estadio Gerona Fontajau, por el desbordamiento del río Ter.

Colaboradores de la institución lograron rescatar algo de material, zapatillas y pelotas.

‼️ ÚLTIMA HORA | El pavelló de Fontajau està comppletament inundat, amb més d’un metre d’aigua. Ara mateix el paquet està flotant.



El partit d’avui no es podrà jugar a Fontajau i el club espera el representant de la FIBA per determinar una possible solució. pic.twitter.com/hFEgIyCgdc