Video: otra pelea con piñas y patadas a la salida de un boliche en Villa Gesell

En medio de la conmoción por el asesinato de Fernando Báez Sosa, se viralizó otro video que muestra la violencia a la salida de un boliche en Villa Gesell.

Las imágenes fueron compartidas en Instagram y replicadas esta mañana en TN.

Según una de las víctimas, el hecho ocurrió el 8 de enero pasado: se puede chequear fácilmente que es un video reciente por la cartelería correspondiente a los shows en el teatro Plaza Gesell (el tributo a Queen y Alfredo Silva).

"No conozco a los que me estaban pegando", dijo a TN Matías (24), uno de los jóvenes agredidos.

Y agregó: "Yo me llegué a cubrir, pero Fernando no (en referencia al asesinato ocurrido el sábado pasado). Con la violencia no se soluciona nada. Nosotros tomamos alcohol en el boliche, pero no hicimos nada".

Esta madrugada el Municipio de Villa Gesell clausuró el boliche Le Brique, al que concurrió Fernando antes de ser asesinado.

Horas antes de esa decisión, la misma Comuna emitió una resolución mediante la cual prohíbe y sanciona el consumo de alcohol en vía pública, una medida que está se emparenta con normas ya vigentes y aplicadas desde hace algunas semanas en Mar del Plata, con restricciones absolutas para ingresar con bebidas alcohólicas a sectores de playa y otros espacios de acceso público. (Los Andes y La Nueva.)