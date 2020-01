Tecnología, redes y política tradicional: así fue el detrás de escena de la victoria de Gay

El especialista en marketing político José Fernández Ardáiz, integrante del equipo de Comunicación de Héctor Gay, contó las claves para una campaña política como la que llevó al intendente a ser reelecto en octubre del año pasado con más de 94.000 votos.

"Una campaña electoral tiene momentos y tiene estrategias y tácticas. La última tenía dos momentos: las PASO y la general, en donde vos vas tomando decisiones a partir de los objetivos que querés cumplir: 'Mi objetivo es conseguir determinada cantidad de votos, ponele'. A partir de eso yo veo a qué público le hablo, cómo le hablo y qué es lo que necesita en el momento", explicó el profesional en el séptimo capítulo de NuevaMente, nuestro ciclo de entrevistas.

Fernández Ardáiz se refirió a los cuestionamientos que Juntos por el Cambio recibió de los analistas políticos por el uso de las nuevas tecnologías en la campaña pasada.

"No escuché una sola persona en Cambiemos que planteara 'hay que dejar la cuestión presencial y hay que ir todo a lo digital' y no se hizo tampoco. Sí se entendió que la sociedad está usando la tecnología y por lo tanto se usó estratégicamente la tecnología para llegar a cada uno de los vecinos. ¿Eso te alejó de lo presencial? La verdad que no: se hizo también, pero hay momentos", señaló.

"Las PASO tenían objetivos precisos: salir bien posicionado, conseguir determinados votos y pasar a la general. Ese objetivo se cumplía más con el público propio que nosotros tenemos identificado y al que podíamos llegar a través de la tecnología. Entonces se les dio más importancia a las redes sociales pero no porque son tecnológicas: son la herramienta que tengo para meterme en la casa de cada uno, en el teléfono de cada uno de los ciudadanos", sostuvo.

Y luego agregó: "No es que la gente está paveando en las redes sociales; hay que entender que son el mecanismo de vínculo y de construcción de lazo de solidaridad social que van construyendo una sociedad. Entonces si yo puedo hablarle a cada vecino a través de las redes sociales de lo que le interesa en su vínculo conmigo como Gobierno, ¿cómo voy a desaprovechar eso? No tiene sentido. Me parece que eso es una discusión posterior, que tiene que ver con la nueva construcción de un relato".

El especialista explicó que en comunicación política ese relato se piensa: el equipo se sienta y determina cuál es el relato que hay que construir. En base a eso, analizó cuál fue la estrategia opositora.

"Como Cambiemos planteó la modernización, la innovación, la tecnología, los nuevos procesos como algo fundamental para la construcción de un Estado; entonces hay que oponerse a eso. ¿En qué me contrasto? En la calle. 'Ustedes están en las computadoras, nosotros estamos en la calle'", planteó.

Y añadió: "Esa dicotomía me parece que es otra falacia grande que se empieza a vivir. Porque quienes dicen 'nosotros estamos en la calle', usa la teconología de manera muy efectiva tanto como lo hace Cambiemos. Es más fácil decir 'caminando la calle gané una elección' o al revés 'con Facebook gané una elección'. Es más simple, no pensás. La verdad es que el vínculo entre un político y los vecinos tiene un nivel de complejidad terrible, hay que pensar detalladamente cada una de las cosas que hacés".

El especialista coincidió con que la vieja política subestima las nuevas tecnología: "Eso es una realidad, lo nuevo genera resistencia por el miedo a lo que puede pasar".

Sin embargo, diferenció que "la nueva política no subestima la militancia callejera: no piensa que hay que alejarse de la gente, del barrio, eso es ridículo. ¿Cómo vas a pensar la política si no al construís de cara al vínculo con los vecinos?".

"Si usás las nuevas tecnologías para vincularte y hablarle a cada uno de los vecinos estás generando empatía con cada uno; tiene una potencia terrible. Ahora te hacés fanático de eso y dejás lo otro: no, obvio que no. Y no lo planteo por una cuestión de inclusión/exclusión: no es que voy a buscar al territorio al que no está en las redes sociales, no, también voy a buscar al que está en las redes, porque hay un público con el que me interesa vincularme de manera directa. Vos tenés otro tipo de vínculo en el mano a mano: sentís olores, tenés miradas, tenés un montón de lenguaje que tiene que ver con el vínculo que se da entre dos personas que no está en las redes", aseguró.

