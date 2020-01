Vóleibol femenino: la ABV y su lucha por no perder la Primera División

Mientras en las últimas horas jugadoras, exjugadoras, entrenadores, medios especializados y personalidades del vóleibol femenino avasallaron las redes sociales con el hashtag #ProfesionalizaciónDelVoleyFemenino, en paralelo a la clasificación de Las Panteras hacia su segundo Juego Olímpico en fila, en el llano -es decir nuestra ciudad-, jugadoras, entrenadores y dirigentes buscan encontrarle una solución a la merma de equipos que participan en la primera división femenina.

En los últimos días se vienen desarrollando horas de análisis entre las partes y diversos borradores en pos de volver a jerarquizar y, en una primera instancia, incrementar los actores de la categoría, con el firme objetivo de ser el espejo en el que las más chicas se observen.

Si bien la Asociación Bahiense de Vóleibol se nutre de un total de 12 equipos de nuestra ciudad y la zona (Punta Alta, Tornquist y La Garma), durante el último certamen de 2019, solamente tres equipos (Tiro Federal, Liniers y Olimpo) pudieron contar al mismo tiempo con la categoría competitiva menor (Sub 13) y Primera División.

Al respecto, Angélica Diaco, una de las principales dirigentes de la ABV, aseguró que “la baja participación en la Primera más que nada se da por el hecho de que la mayoría de las chicas cuando comienzan la universidad tienen otras metas y no disponen del tiempo que consideran necesario”.

Ante esto, hoy la mirada está puesta en corregir decisiones que indirectamente posibilitaron la pérdida de jugadoras de entres 20 y 28 años en Primera División. En el Oficial 2019 hubo 5 equipos en Mayores y 16 en Libre. Una de las posibilidades que se estudia es la de determinar que haya ascensos y descensos entre ambas categorías.

“En su momento, desde Organización Deportiva se tomó la medida de hacer una Primera Libre para no perder la franja que va entre los 21 y 28 años y que puedan jugar sin entrenar tanto”, recordó Diaco.

Pese a que la cantidad de equipos competitivos de Sub 13 femenino también genera preocupación, la decisión por parte de la ABV de “obligar” a las entidades a presentar la categoría promocional Sub 12 femenino (hubo 10 participantes) mostró un camino positivo y auspicioso para lo que viene.

“No estamos mal en cantidad de jugadores dentro de la Asociación, de hecho, somos una de las más importantes y grandes de la Federación Bonaerense, lo que sí deberíamos replantearnos con los entrenadores es seguir buscando la forma de tener grupos de Primera División femenina. Durante este receso trabajamos en grupo desde las diferentes áreas porque queremos darle un ímpetu a nuestra actividad en este 2020, con un proyecto renovador, sin quedarnos en el tiempo y mejorando día a día”, expresó la dirigente.

Por último, anticipó los objetivos de la ABV para este año.

“Estamos tratando de buscar, entre todos, un proyecto nuevo para que se realice otro tipo de competencia o mejorar la participación de jugadoras mayores. No obstante, es fundamental contar con niñas y niños de 10 y 12 años que es la base de la pirámide que nos permitirá seguir mejorando el vóleibol de nuestra ciudad, objetivo que no hemos perdido de vista y el cuál tenemos como meta importantísima de la ABV”, dijo.

“Intentamos mejorar en todo, por eso es que a fines de febrero vamos a realizar una nueva capacitación. Será el Curso para Entrenador Nacional I, avalado por la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA), y el cual nos permite elevar el nivel de nuestros entrenadores y por ende de los jugadores. Para informarse deben llamar al 291-6411598 –Amílcar López- o escribir a nuestro mail: asociacionbahiensedevoleibol@gmail.com”, cerró.

Análisis técnico

Los coordinadores de Olimpo (Héctor Gallardo), Liniers (Amílcar López) y Tiro Federal (Fernando Delbés) dieron sus puntos de vistas ante La Nueva.

1) ¿A qué se debe la baja participación de equipos en Primera División?

2) ¿Tuvo que ver la posibilidad de que chicas de 21 años puedan jugar en "Libre”?

3) Sólo 3 equipos participaron a la vez en Sub 13 y Primera. ¿Cuáles son los motivos?

4) A diferencia de los últimos 20 años, hay más equipos de varones que de mujeres. ¿Qué medidas adoptarías para equilibrar la balanza?

5) ¿Observa una rápida solución?, ¿De qué forma?

AMÍLCAR LÓPEZ (LINIERS)

“Los ascensos y descensos pueden mejorar lo competitivo”

1-. Veo dos motivos. Uno es por los pocos clubes que tienen la actividad, debido a la gran variedad de deportes que hay y el otro es que cuando las chicas entran a la Universidad ya no le dedican el mismo tiempo, por lo que deciden dejar de jugar al alto nivel. Una medida a tomar sería la de obligar a los clubes a tener Primera División.

2-. Quizás fue un error haber hecho una categoría intermedia de tan corta edad. Si a esto le sumamos las chicas que dejan, el nivel y la posibilidad de jugar sin tanta exigencia, era de esperar que suceda esto.

3-. La Asociación tendría que obligar a los clubes a tener todas las categorías formativas y en el caso de los equipos independientes que se juntan a jugar el torneo Libre que con el correr de los torneos vayan sumando otras categorías para poder participar. Eso sumarían nuevos clubes o el retorno de chicas a las competitivas. Liniers es uno de los pocos clubes que tiene toda la tira femenina y primera Libre y además cuenta con todas las categorías masculinas. Necesitamos que haya más competencia en menores.

4-. El vóleibol masculino creció por la posibilidad de que puedan jugar en más de una categoría. Hoy, hay chicos que recién empiezan y pueden jugar en un promocional y un competitivo. Miden sus fuerzas y van mejorando.

5-. No hay una rápida solución. Si se aceptan algunas modificaciones que piensa hacer la Asociación puede que logremos sumar chicas a la Primera División. Además, el hecho de hacer ascensos y descensos entre la primera Libre y la Primera División puede mejorar la parte competitiva, ya que en Libre hay varios equipos que tienen el nivel para jugar. No obstante, hay que trabajar en las formativas y mantener a las chicas cuando terminan el colegio.

HÉCTOR GALLARDO (OLIMPO)

“La categoría Libre perjudicó muchísimo a la primera división”

1-. Creo que tiene que ver con los objetivos que se plantean los clubes, no todos tenemos los mismos.

2-. La categoría Libre perjudicó muchísimo a la primera división. Al no necesitar menores para jugar bajó la cantidad de equipos en inferiores. Esto se tendría que rever, porque ví equipos y jugadoras que tranquilamente podrían jugar en Primera División, no solo por edad, sino también por nivel. Incluso la organización es más fácil de llevar porque es solo una categoría y juegan menos partidos. En cambio, la Primera División comparte horarios con menores y eso hace más complicado su desarrollo. Hoy no elijen jugar con los mejores, sino en forma más organizada o corta. La Primera División es el espejo de cada jugadora, por lo menos es lo que inculcamos en Olimpo.

3-. Algunos clubes hacen un vóleibol recreativo, mientras que otros -como nosotros, Liniers o Tiro- contamos con toda la tira femenina. Esto debe ser un llamado de atención para todos. Soy de los que piensan que hay que obligar a los clubes a tener al menos categorías menores y mayores. Hay que sentarse y replantearse muchas cosas. Quizás somos muy permisivos.

4-. Estoy sorprendido gratamente por lo que se viene consiguiendo en varones. Cuando llegué a Bahía el masculino era furor y hoy vamos volviendo a esa época. Hay un torneo promocional Sub 19 y un competitivo Sub 21 muy bien organizado y eso tiene que ver mucho en el crecimiento. Hay que hacer lo mismo en mujeres.

5-. Yo diría de hacer una categoría de mayores, una Libre de más de 30 años y una de Maxi de más de 42 años. Habría que probar un semestre con esto y ver cómo repercute en las chicas. Tampoco es que hay mucha diferencia de nivel. Tenemos una estructura inmensa y no lo aprovechamos. Hoy estamos lejos de todo.

FERNANDO DELBÉS (TIRO FEDERAL)

“Son pocos los clubes que trabajan a futuro”

1-. Principalmente porque hay muy poca formación de base en nuestra ciudad, somos muy pocos los equipos que trabajamos con las formativas. La base de la pirámide es muy poca. La mayor deserción se da cuando las chicas deben empezar la Universidad o a trabajar.

2-.No creo que sea el motivo principal, aunque sí se sabe que para jugar en Primera División se necesita sistematicidad de entrenamientos, poder físico y mayor responsabilidad que hace que las chicas a partir de los 21 años no se involucren tanto o su nivel no les permita estar a la altura y hace que opten por una categoría más cómoda y donde los logros se obtienen más fácilmente.

3-. El motivo principal es no dedicarle el tiempo necesario a formar jugadoras y sólo captar jugadores de afuera. De esa manera es más fácil armar un equipo que formar jugadores de Primera División. Son pocos los clubes que trabajan a futuro y la mayoría se abocan al corto plazo.

4-. Habría que hacer un análisis más profundo, aunque delimitar las edades, sobre todo con esas chicas de 21 años que juegan en Libre, viendo la posibilidad de poder ir sumándolas a la primera división. Con la creación de un ascenso y descenso se podría generar paulatinamente un incremento en esa categoría. No creo que debe ser bruscamente, porque no todas están capacitadas para hacerlo, pero sí de forma escalonada.

5-. No veo una rápida recuperación. Esto es producto de que en Sub 13 hoy contamos solamente con Tiro Federal, Liniers, Olimpo y Villa Mitre. Es imposible tener muchos equipos de Mayores sino hay una base. Hay que hacer un trabajo desde Escuelita hacia arriba. De hecho, en varones hay más equipos porque vienen muchos chicos desde afuera y no porque hay muchos clubes trabajando en menores.