Depeche Mode y Whitney Houston ingresan al Salón de la Fama del Rock & Roll

La banda británica Depeche Mode y la cantante estadounidense Whitney Houston —quien murió a los 48 años en 2012— son algunos de los solistas y agrupaciones que formarán parte el año próximo del Salón de la Fama del Rock & Roll, cuya fundación anunció hoy el nombre de los seleccionados.

Junto a ellos también ingresarán el rapero The Notorious B.I.G. —asesinado el 9 de marzo de 1997—, y los grupos Nine Inch Nails, The Doobie Brothers y T-Rex, según informó Efe.

Las nuevas incorporaciones serán celebradas en la ceremonia anual programada para el 2 de mayo en la sede del Salón de la Fama de Cleveland, Ohio, que será transmitida por HBO.

El requisito fundamental para poder acceder a este prestigioso club estipula que la primera grabación del artista o banda en cuestión debe haberse editado al menos hace 25 años.

Los miembros son elegidos a través de una encuesta entre más de 1.000 músicos, historiadores y miembros de la industria, que evalúan el trabajo profesional, la innovación, la habilidad y la influencia de los postulantes.

Acerca de esta noticia, Depeche Mode, el grupo formado por Dave Gahan, Martin Gore y Andrew Fletcher, que este 2020 cumple 40 años de carrera artística, declaró a través de sus redes sociales que “estamos honrados de ser inducidos este año al Salón de la Fama, y de estar al lado de otros increíbles actos en el salón y de aquellos que serán incluidos este año. Muchas gracias a todos los que nos han apoyado a nosotros y a nuestra música todos estos años”.

La banda que comenzó su carrera en el estilo new wave y synth pop es considerado en la actualidad como uno de los grupos de rock más influyentes, con éxitos como Personal Jesus y Enjoy the silence.

En tanto, Houston es considerada una de las cantantes más importantes del pop mundial. Fue una de las intérpretes más premiadas de la historia gracias a éxitos como I wil always love you, I wanna dance with somebody y Saving all my love for you. (Télam)