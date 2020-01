A 5 años de su muerte, convocan a una nueva marcha por el fiscal Alberto Nisman

A través de redes sociales se está gestando una nueva convocatoria para marchar por el fiscal Alberto Nisman, a cinco años de su muerte.

La movilización se realizará el 18 de enero a las 18:30 en la Plaza del Vaticano, ubicada en la intersección de las calles Cerrito y Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires.

La exdiputada Elisa Carrió y el actual diputado Fernando Iglesias adelantaron su participación en el encuentro y convocaron a sus seguidores a sumarse.

"El sábado 18, voy a estar en la marcha por el caso Nisman, y no crean en nada de lo que diga (Luis) Moreno Ocampo y menos cuando se refiere al exjefe de Interpol que ahora ya no está y trabaja para los iraníes", escribió Carrió en su cuenta de Twitter.

