“Yo sé que estas declaraciones les van a caer mal a los árbitros", admitió Leo Gutiérrez

Olímpico de La Banda perdió anoche como local frente a Regatas Corrientes, por 87 a 83 y el técnico, Leonardo Gutiérrez, cargó directamente contra los árbitros, en este caso, pitaron Daniel Rodrigo, Juan Fernández y Oscar Martinetto.

“Yo no soy de poner excusas cuando se pierde por los árbitros, pero la verdad es que está situación me está indignando bastante, ya son once los partidos que jugamos y la tendencia es que nos cobran todo en contra, cuando hay algo para revisar va en favor del rival”, dijo.

Según entiende Gutiérrez, esta intención nació al mismo el inicio de la temporada.

“Lo venimos soportando desde el comienzo de liga, vamos a canchas donde tiran 35, o 44 foules como pasó en Libertad y después tiraban 10 en los otros partidos. Siempre nos lanzan encima de 25 tiros libres todos los partidos y el resto no, y eso que vamos para adentro, le ponemos pelotas a Tintorelli en el poste bajo, Gaskins va para adentro, Lucas Ortiz y Guzmán también, y a nosotros no nos cobran nada. No sé si el problema soy yo, no entiendo lo que está pasando con Olímpico”, se preguntó.

“¿Mis jugadores no pueden defender al medio foul?, ¿no nos podemos hacer fuertes de local?, ¿Por qué nos cobran mancha a nosotros y a ellos los agarrones se los dejan pasar?. Somos el equipo que más tiros libres en contra recibe, el que más faltas por posesión hace de la liga, ¿cómo puede ser?", enumeró.

“Me molesta porque nosotros trabajamos, nos esforzamos, los jugadores se rompen el lomo entrenando y que algunos árbitros te saquen todo el laburo porque revisan en contra de Olímpico a mí la verdad que me molesta mucho”, criticó.

“Yo sé que estas declaraciones les van a caer mal a los árbitros, pero lo tenía que decir, no quiero explotar en la cancha, quiero que revisen que está pasando con Olímpico”, cerró . (Fuente basquetplus y La Nueva.).