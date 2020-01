El artista Vitozzi y su familia, en una obra que parece de teatro y volvió a tener un final feliz

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

Toda obra de teatro tiene un final. A veces triste y otras alegre.

Para Daniel Vitozzi, y su familia, las actuaciones del "artista" Daniel, dentro de la cancha de bochas, casi siempre culminan con final feliz.

“Se dio un año muy bueno, uno de los mejores en cuanto a consagraciones. En 2019, por suerte, gané muchos títulos", dijo Daniel Vitozzi.

--¿Volviste a tu mejor nivel?

--Fue similar a lo de 2011, cuando también conseguí muchos resultados a nivel club y con la selección. Ese año llegué a ganar el título de mejor deportista de Bahía Blanca.

--¿Cómo hacés para reinventarte?

--Es difícil. Sobresalir en todas las especialidades cuesta mucho. Uno sabe lo que puede dar individualmente, pero cuando jugás en equipo dependés de tus compañeros, te tienen que ayudar mucho.

--En 2019 no te fallaron.

--(Risas). Por eso el logro no es sólo mío, es compartido. En individual puedo sobresalir yo, pero en otras especialidades los partidos se ganan entre todos.

"En cada bocha jugada hay un sello distintivo, ya sea por un buen arrime, un buen bochazo o una jugada de pique que cambió el rumbo del partido".

--Arrancó 2020, ¿se renuevan las expectativas?

--Es lógico que las ganas se pierdan un poco cuando conseguís un objetivo. Te relajás y disfrutás. Pero después volvés a entrar a una cancha y te transformás.

"Durante las primeras manos pensás en que se va a hacer largo y luego te mentalizás y entrás otra vez en el trajín de siempre".

--En Bahía no podés relajarte.

--No, por la enorme calidad de jugadores. Trato de enchufarme rápido. Cuando te gusta lo que hacés la cabeza se acomoda rápido.

--¿En qué orden de importancia están los títulos conseguidos?

--Son importantes. Juego para ganar y ser el mejor. Eso sí, nunca me puse a pensar cuántos gané o me faltan para quedar en la historia. Por ahí me vienen a la mente determinadas finales, campeonatos ganados en partidos muy difíciles. Pero no me detengo en lo que ya hice.

--Por tu edad (30 años), tenés un recorrido increíble.

--En títulos individuales sumé 7 y estoy detrás de Nello (Trellini), el más ganador con 12. No es mi meta alcanzarlo, no me propongo eso. Pero sí quiero seguir ganando.

--¿Qué te falta?

--Ganar un Argentino Individual. Inscribir mi nombre entre los grandes jugadores del país. El desafío inmediato es el octogonal en febrero y, luego, el Provincial en Bahía.

--¿Por qué seguís en Bahía?

--Porque Bahía es potencia. En el equipo de Provincia que ganó el Argentino de tríos estábamos yo y el "Flaco" Escobar. (Raúl) Basualdo era el otro integrante. Y en Parejas fuimos subcampeones con Dante Núñez. Bahía está en los primeros planos a nivel país.

--¿Qué te generó la presencia de tu mamá en las finales?

--Una linda sorpresa, no lo esperaba. Contento porque mis padres siempre me acompañaron, desde muy chico. Mamá me llevaba a Bella Vista y a muchos torneos de chicos.

"Nos abrazamos, fue emocionante. Ojalá que siga yendo a los partidos".

--Juntaste a toda tu familia.

--Para agradecerles. A mi señora (Yenhy), y sus padres; Gustavo, Ana, Fernanda, Yohana y Federico. A Carmen y Lorenzo, que son de Casbas y me sigue siempre. Y a Alicia, que atraviesa un delicado estado de salud.

--¿Se viene un nuevo debut de Vitozzi en las bochas?

--El de Morena, mi hija. Para Navidad le pidió bochas a Papá Noel. Llegaron, y se largó a llorar. Tiene condiciones, le pega a la bocha. Me voy a emocionar mucho.

El abrazo del alma con Nidia

Sorpresa. "Hacía años no pisaba una cancha. No iba porque me pongo muy nerviosa. En la final de tríos me decidí: 'Pedí un taxi, agarré todos los santos y aparecí en pleno partido. Daniel ganó, nos abrazamos y lloramos", contó Nidia.

Rezos. "Soy muy devota, le rezo a todas las virgencitas y a los santos. Como dio resultado, para el individual repetí el ritual, pero esta vez me acompañaron Yenhy, Ciro y Morena. Miraba por internet hasta que no aguanté más".

La infancia. "Daniel empezó porque lo seguía a Hugo. Lo llevaba a Bella Vista, Estrella de Oro, La Armonía, Almafuerte. Siento un gran orgullo por lo que es como persona".

Los hijos. "Las hermanas Pamela (27) y Cintia (37) son muy compinches con Daniel, lo siguen siempre. "Dani" heredó el talento de Hugo (62), que era un jugadorazo, muy querido por toda la gente de las bochas".