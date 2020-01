Racing venció e igualó en amistosos ante el seleccionado Sub 23 en Ezeiza

Racing Club, último campeón de la Superliga, y el seleccionado argentino Sub 23 que disputará el Preolimpico en Colombia jugaron dos cotejos amistosos hoy en el predio que la AFA posee en Ezeiza, con saldo de victoria por 1-0 y empate sin goles a favor del club de Avellaneda.



Los encuentros duraron 30 minutos cada uno, el primero se resolvió con gol de Lisandro López y tanto Sebastián Becaccece como Fernando Batista, entrenadores de Racing y el seleccionado argentino, respectivamente, sólo repitieron algunos jugadores en ambos partidos.



Racing se está preparando para la reanudación de la Superliga, jugará por la 17ma. fecha el 26 de este mes ante Atlético Tucumán, mientras que el seleccionado Sub 23 se prepara para el torneo clasificatorio para los Juegos Olímpico de Tokio que se celebrará en Colombia desde el sábado próximo, donde debutará ante el equipo local a las 22.30 de nuestro país.



El equipo de Avellaneda alistó en el primer partido a Gabriel Arias, Walter Montoya, Nery Domínguez, Lucas Orban y Santiago Mena; Marcelo Díaz, Leonel Miranda, Matías Rojas; Nicolás Reniero, Lisandro López y David Barbona.



En tanto que en el segundo encuentro la formación titular estuvo compuesta por Javier García; Iván Pillud, Muricio Martínez, Elías Machuca, Alexis Soto; Benjamín Garré, Lucas Andrada, Nahuel Banega, Matías Rojas; Nicolás Reniero y Darío Cvitanich.



Por su parte, el seleccionado argentino primero formó con Facundo Cambeses, Marcelo Herrera, Nehúen Pérez, Facundo Medina y Claudio Bravo, Matías Zaracho, Fausto Vera, Fernando Valenzuela y Alexis Mac Allister; Nahuel Bustos y Valentín Castellanos.



Luego Bastista optó por jugar con Facundo Cambeses; Hernán De La Fuente, Maximiliano Centurión, Facundo Medina y Facundo Mura; Nicolás Capaldo y Tomás Belmonte; Gastón Togni, Julián Alvarez y Agustín Urzi; Adolfo Gaich.



El Sub 23 argentino integrará el Grupo B en el Preolímpico y el segundo compromiso lo jugará el viernes 24 ante Chile (22.30). Luego enfrentará a Ecuador el lunes 27 (20) y el jueves 30 frente a Venezuela (20). (Télam)