Decenas de personas, en contra del nuevo proyecto de Cultura: "Los derechos adquiridos no se tocan"

Decenas de personas que representan a distintas ramas artísticas de Bahía Blanca se manifestaron hoy en el Concejo Deliberante para "frenar la eliminación del Instituto Cultural que propone el Municipio" en el proyecto Cultura Abierta.

"Venimos teniendo el Teatro (Municipal) cerrado y el desguace cultural desde hace 5 años. Esto tiene que ver con que no pueden dar más respuestas y la respuesta es derogar. El compromiso tiene que ser no solamente bajar el proyecto sino no presentarlo nunca más", criticó el representante de Espacios Culturales Independientes, Héctor Elisardo Tunessi.

"Los derechos adquiridos no se tocan. No dejemos espacio a que por ahí lo piloteen", dijo ante los manifestantes minutos antes de juntarse con las autoridades del Concejo Deliberante y lograr que se desestime su tratamiento para hoy. En ese sentido, se comprometieron a tener una reunión con el gobierno de Héctor Gay para buscar una solución.

El Municipio presentó esta semana Cultura Abierta como un nuevo concepto "para la gestión del arte, la educación y el turismo de Bahía". Según informaron, la idea es que la participación ciudadana tenga un "lugar central" en la gestión cultural.

"Queremos que la cultura sea para todos y todas. Vamos a rediseñar las políticas culturales de la ciudad, dándole un nuevo y mayor impulso a las artes en todas sus manifestaciones, incluyendo acciones de cultura emergente, promocionando actividades de arte digital y otras expresiones. Y lo vamos a hacer junto a los vecinos, estando cerca, convocándolos a trabajar en conjunto", afirmó el miércoles la secretaria de Cultura y Educación del Municipio, Morena Llanca Rossello.

Si bien desde el gobierno sostienen que se trata de una "reconfiguración que busca jerarquizar las políticas culturales dándole un sentido más ágil, amplio y abarcativo a la gestión junto con la educación y el turismo", las ramas artísticas critican que se eliminará el Instituto Cultural, creado por ordenanza.

"No hay necesidad de derogar organismos y estructuras participativas que ya están para incorporar otras", agregó hoy Tunessi.

"Esas derogaciones sientan un precedente peligroso para la institucionalidad de la ciudad", dijo otra representante del Consejo Cultural Consultivo.

El Concejo esperaba tratar hoy el proyecto de Cultura Abierta presentado por el Ejecutivo, así como también la suba del boleto de colectivos y el Presupuesto Municipal 2020.