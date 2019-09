Inmobiliarias bajo cero, el Ejército se agranda en Bahía y crece la polémica en el puerto

--Buen día Juan María. ¿Cómo te trata la ausencia del fútbol mayor? En una de esas podemos hacernos un viajecito para ver dirigir al Diego...

--Podría ser. Espectáculo garantizado. Aunque no creo que me quieras acompañar el sábado 28 a ver al Millo en el Bosque...

--Mmmm justo para ese día tengo otros planes, pero mejor pasemos a lo nuestro y empecemos a navegar las agitadas aguas de la economía.

--Agitadas en cierto aspecto, porque en otros parece un mar de hielo.

--¿A qué te referís?

--El jueves hice una rueda de consultas con varios amigos y conocidos del rubro inmobiliario y todos me dijeron lo mismo. El panorama es desolador, cero operaciones.

--¿Por falta de compradores?

--Hay de todo, hoy solo vende el que tiene necesidad de hacerlo y esto hace que terminen arreglando por valores mucho más bajos que los pretendidos inicialmente.

--Tirame algún ejemplo.

--Mirá, si vas con los dólares en la mano un departamento de un dormitorio por el que piden 65 mil dólares por 55 mil te lo venden, incluso por menos.

--¿Me parece mucha rebaja? Sería algo parecido a lo que pasó en 2001.

--Ojo, te hablo de los que realmente necesitan vender, de ahí el descuento, pero tengo algunos datos más para graficar la tremenda situación que se vive.

--Dale, te sigo.

--Varios me comentaron que por mes se les bajan dos o tres alquileres y que esto viene desde hace bastante tiempo. En muchos casos se trata de jóvenes que se quedaron sin laburo o les redujeron horas de trabajo y no pueden afrontar el alquiler.

--Terminan volviendo a la casa de sus padres.

--Tal cual. Otra semejanza con 2001.

Carta documento al Consorcio de Gestión

--La semana pasada me anticipaste que había mucho mar de fondo en el puerto por el dragado. ¿Paso algo más?

--Así es. El martes una de las empresas oferentes en la licitación del dragado de mantenimiento, Compañía Sudamericana de Dragados S.A., subsidiaria de la holandesa Jan de Nul, presentó mediante carta documento dirigida a los directores del Consorcio de Gestión serias observaciones al dictamen de la comisión de evaluación que analizó las ofertas y ya formuló dictamen.

--¿Qué cuestiona?

--En primer lugar señala que tanto el dictamen como el informe contienen graves errores y falencias que invalidan cualquier decisión del Directorio del Consorcio y habrán de generar responsabilidad patrimonial y penal.

--Bueno, pero bajámelo a tierra porque no entiendo nada...

--Sostienen que una de las empresas que conforma la UTE ganadora (DYOPSA) es un deudor del fisco nacional y provincial y que por ese motivo no tendría que haber participado de la licitación. Incluso señala que de manera arbitraria el Consorcio contrató a un estudio jurídico (Bulit Goñi) para que lo asesore. Jan de Nul sostiene que el informe que efectuó ese estudio consiste en un análisis parcial, sesgado, y requerido a profesionales que claramente no son independientes. Además, señala que de ese trabajo surge con claridad su direccionamiento con el fin de justificar la adjudicación a la UTE Van Oord Dredging and Marine Contractors Sucursal Argentina – Dragados y Obras Portuarias SA – UT, y la omisión de aspectos esenciales en esa oferta.

--Me dejás pensando... ¿Y por qué se contrató a ese estudio jurídico?

--A raíz de la impugnación presentada por Jan de Nul, el Consorcio decidió contratarlo. Pero la empresa que formuló las observaciones señala que el dictamen se limitó a hacer suyas las conclusiones de un informe que no reviste las mínimas garantías de imparcialidad, solvencia y razonabilidad. Dice que fue preparado por asesores externos del Consorcio y dirigido a la doctora Mónica Blanco pero que no está acreditada la imparcialidad de tales expertos, ni si la selección de esos asesores se realizó en forma adecuada a la legislación vigente. Parece también que ese estudio jurídico asesora, entre otras, a una empresa vinculada con un miembro del directorio que votó en forma afirmativa por la UTE.

--A la pucha que se pone lindo. También dijiste que Jan de Nul advirtió sobre la responsabilidad patrimonial y penal de los directores...

--Tal cual. La carta documento señala que la adjudicación implica seleccionar como contratista a un deudor moroso, con una delicada situación financiera, poniendo en riesgo la ejecución de la obra y con ello el adecuado funcionamiento del Puerto. Agrega que una adjudicación en el sentido que surge del dictamen implica un manifiesto desinterés por el normal funcionamiento del Puerto, una importante desidia y negligencia. Tales circunstancias habrán de generar una grave responsabilidad patrimonial y penal de los Directores intervinientes y partícipes de esa decisión”.

--Bueno, gran despelote en puerta y seguramente con alguna denuncia penal.

--Estás muy bien rumbeado, esto recién empieza y ya hay cierto temor en algunos directores por esta cuestión, pero dejame que te comente otra cuestión vinculada con el puerto.

¿Más barcazas en Ingeniero White?

--¿Otro despelote?

--No, esto tiene que ver con las exportaciones de GNL por Bahía.

--¿Se cortaron?

--No, no todo está prendido fuego, algunas cosas resisten en el país. Tené en cuenta que las ventas de gas al exterior son una de las pocas chances que tiene Argentina de sumar dólares, así que este proyecto va más allá del actual gobierno.

--Bueno. ¿Qué novedad tenés?

--Que YPF considera seriamente la posibilidad de alquilar otras barcazas de licuefacción como la “Tango”, que ya opera en White. Se trata de un proyecto similar al de Golar LNG Ltd. en Camerún. Esto evitaría la construcción de una planta terrestre cuyo costo ronda en 5.000 millones de dólares.

--Es decir que la petrolera estatal sigue trabajando con la mira puesta en los próximos años, sin pensar en un muy posible cambio de gobierno.

--Exacto. Marcos Browne, vicepresidente ejecutivo de YPF para gas natural y energía, dijo que la empresa no puede poner el carro delante del caballo al distraerse con los eventos actuales y sigue adelante con la decisión de que Argentina entre al pequeño pero creciente club de países exportadores de GNL.

--Y en ese marco la barcaza que está en el muelle de Mega es pequeña porque apenas puede producir 500 mil toneladas de GNL al año en un mercado que demanda 270 millones.

--Claro, por eso una terminal más grande le da acceso a la Argentina a grandes importadores en Asia y esto es clave para desbloquear la producción en Vaca Muerta. Bahía tiene muchas chances, pero habrá que esperar algunos meses más para saber si forma parte del proyecto.

--Bueno, ¿alguna otra novedad para Bahía?

Llega la Brigada X a Villa Floresta

--Sí, que a fin de año se agranda la Guarnición Bahía Blanca del Ejército.

--Tenía entendido que iba a pasar todo lo contrario con la desaparición de la Tercera División.

--Sí, desaparece, pero acá vendrá la cabecera de la Décima Brigada Mecanizada, hasta ahora con asiento en Santa Rosa. Esta gran unidad pertenece a la fuerza de despliegue rápido del país y es de lo mejorcito que posee el hoy diezmado Ejército Argentino, una de las unidades de combate más modernas. En esto tuvo mucho que ver la consideración de Bahía como ciudad estratégica, no tengas dudas.

--¿Vendrá más gente?

--Sí. Mis fuentes no se ponen de acuerdo, pero te diría que entre 200 y 300 personas más.

--¿Algo más?

--Otra cortita del ámbito castrense: hay incertidumbre y malestar entre los profesionales y proveedores del Hospital Naval de Puerto Belgrano. Esto no es culpa de ese centro de salud, sino que obedece a la falta de pago por parte de la obra social (IOSFA) que desde Buenos Aires no mand los fondos necesarios.

--Bien, mientras pedimos otro café andá tirando otro tema.

--Ok. Sigamos con la bronca que se armó el sábado 17 de agosto en plena ruta 51 entre agentes de la Guardia Urbana y de Vialidad que venían custodiando un convoy con aspas para el parque eólico de Corti y un grupo de bahienses, la mayoría profesionales muy reconocidos de nuestro medio, que se dirigía a jugar al golf a Sierra de la Ventana.

--¿No entiendo, en plana ruta?

--Sí, al parecer ese día a media mañana, como consecuencia del convoy, se había formado una larguísima fila de autos. Al parecer, cuando uno de los vehículos en que viajaban los bahienses quiso sobrepasar a los camiones, tras 30 kilómetros de avanzar casi a paso de hombre, para evitarlo el auto de la Guardia Urbana y la camioneta de Vialidad hicieron maniobras que los pusieron en altísimo riesgo de un accidente. Además, aseguran, fueron insultados por la gente del GUM que le hacía la seña internacional de “fuck you” y les mostraban la libreta de infracciones.

--¿Eso fue todo?

--No. El tema siguió en la oficina del “Compa”, adonde llegó una dura carta para denunciar la falta de respeto de estos agentes, pero sobre todo el accionar temerario que puso en riesgo la vida de muchas personas.

--Te digo que entre los afectados hay varios abogados de renombre así que el asunto sin duda va a escalar...

Sortearon el jury para el caso Stemphelet

--Ya que estamos en estas cuestiones pasemos al ámbito judicial. ¿Qué pasó con el escándalo del juez Onildo Stemphelet, aquel que denunciara un robo en una casa de citas?

--Tengo novedades. Ya están designados, por sorteo, los integrantes del jury que podría juzgarlo.

--¿Tenés los nombres?

--El jury está compuesto por abogados y legisladores. Los abogados conjueces son Pablo Grillo Ciocchini y Jorge Martínez, ambos de La Plata; Aníbal Mathis, de San Isidro y Julián Oliva y Mateo Laborde, de Mercedes. También estarán los diputados Ricardo Lissalde (Saladillo-Frente Renovador), Walter Caruso (San Martín-Juntos por el Cambio), Lisandro Bonelli (San Nicolás-Frente Renovador) y Guillermo Castello (Mar del Plata-era de Cambiemos y se pasó al Frente Despertar de José Luis Espert) y la senadora Gabriela Demaría (San Bernardo-Unidad Ciudadana). El cuerpo está presidido por el titular de la Suprema Corte, Eduardo De Lázzari.

--Completito. ¿Y cómo sigue la cosa?

--El presidente de la Suprema Corte tiene que fijar la primera audiencia, que podría ser este mes o el que viene. En ese encuentro el jurado tendrá que evaluar si efectivamente abre o no el jury, aunque lo más probable es la primera opción, por el tipo de hecho que se le imputa al juez de Ejecución Nº 2 de Bahía y los cargos por falta de dignidad y buena conducta y graves irregularidades en los procedimientos, según la denuncia que había hecho la Procuración.

--¿Y en el juzgado sigue de licencia?

--Sí. Hasta mediados de este mes, aunque seguramente se va a renovar. Me dicen que está complicado fijar la primera audiencia del posible juicio en septiembre porque la agenda está muy cargada. De hecho hay más de 20 casos de funcionarios judiciales bonaerenses acusados que están en la misma situación y que ya tienen fecha para el corriente mes.

--¿De la región tenés algo?

--Muchas voces de preocupación, te diría. Los intendentes y candidatos se preparaban para arrancar fuerte la segunda parte de la campaña, en estos días, pero la crisis no los deja. “Desde el 11 de agosto no hago otra cosa que tapar los agujeros del presupuesto”, le confesó uno de los jefes comunales a sus allegados esta semana. Y eso que en las primarias le fue bastante bien.

--¿Están muy complicados?

--Contra las cuerdas. Se les dispararon los insumos, los gremios vuelven a la carga con las paritarias y, para colmo, la coparticipación se desploma mes a mes.

--¿Para tanto, che?

--Los aumentos en algunos insumos, me chimentan, se dispararon más del 25%. Si vamos a los sueldos, la perspectiva es complicada: hay unanimidad en los gremios en que, por menos del 45%, no van a cerrar nada hasta fin de año. Y están duros. En Pringles, por ejemplo, la negociación arrancó con una oferta de llegar al 41% más un bono de 5 mil pesos, y volver a reunirse en diciembre, pero los cuatro sindicatos le bajaron fuerte el pulgar al intendente Carlos Berterret. Imaginate cómo habrá sido la reacción de los gremios que el jueves el jefe comunal elevó la oferta a un 48,87%, con la posibilidad de sumar un bono.

--Lo mismo pasó en Puan: el intendente Facundo Castelli hizo una oferta y los gremios le pidieron el doble. ¿Y decís que también viene brava la mano con la coparticipación?

--Cada vez peor, producto de la caída de los ingresos de la Nación y la Provincia. Para que te des una idea: entre enero y agosto de 2018, las 135 comunas habían recibido unos 58.800 millones de pesos; en el mismo período de este año recibieron casi 78.000 millones. Es decir, un 32,65% más.

--Perdieron feo con la inflación...

--Por goleada. Si tomás el índice de un período para el otro, calculado por los amigos del CREEBBA, te da un 50,8% de inflación. Nada menos que 18 puntos porcentuales más. Sumale a eso lo que te comentaba de la presión de los gremios para no firmar por menos del 45% y te darás cuenta del fin de año que se viene.

--¿Qué municipios de la zona están sufriendo más con la caída de la coparticipación?

--Agarrate...

--No me digas que Bahía Blanca...

--Sí, estamos entre los que peor la venimos pasando. Si comparás los períodos que van desde enero a agosto de 2018 y 2019, los fondos que envía la Provincia apenas aumentaron el 28,84%.

--Casi la mitad del acumulado de inflación...

--Así es. Preocupante, más allá de que los que más han visto mermados sus ingresos son Salliqueló, que apenas lleva recibido un 25,11% más que en 2018; Villarino, con un 25,55% más; y Coronel Suárez, con un 26,72% más.

--¿Y los que mejor están?

--Puan, con el 47,59% más; Saavedra, con el 46,94%; y Guaminí, con el 45,9%. Esto no se debe, aclaremos, a que hayan decidido darle más fondos a unos y menos a otros, sino a que estas comunas, por distintos motivos, recibieron una mejora en el código de distribución. Puan, por ejemplo, incorporó este año más camas hospitalarias, lo que hizo que aumentara su porcentaje de coparticipación.

--Bueno, paguemos la cuenta y levantemos campamento porque ya es la hora de los ravioles.

--Dale, nos vemos el próximo domingo.