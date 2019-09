"En definitiva, no se notó la diferencia de categoría", dijo Agustín Cocciarini

Más allá del lamento y la desazón por la derrota y eliminación, el mediocampista tricolor Agustín Cocciarini analizó la derrota de Villa Mitre ante Central Córdoba (Sgo. Del Estero) por 2 a 1, por los octavos de final de la Copa Argentina.

“Otra vez hicimos un excelente partido ante un equipo de Primera, teniendo muchas situaciones claras y generando peligro. Ellos prácticamente no patearon al arco. En definitiva, no se notó la diferencia de categoría”, le contó el ex Liniers a Mikel Iñurrategui, envidado especial de “La Nueva.” a Cutral Có.

“En el segundo tiempo, por algunas decisiones del árbitro que consideramos incorrectas, se nos empezó a complicar y ahí se desvirtuó todo”, agregó el volante.

