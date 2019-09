¿Es posible para Sociedad Sportiva hoy en Rosario?

La chance matemática en el Torneo del Interior A sigue vigente para Sociedad Sportiva.

Ubicado en el 4º y último puesto de la zona 3, Las Palomas visitarán hoy a Jockey Club de Rosario con el objetivo de sumar puntos (serían los primeros) e intentar cerrar la clasificación entre los tres primeros y meterse en el Nacional de Clubes.

El partido comenzará 15.30 y se jugará en el predio Cuatro Hectáreas del club rosarino. Dirige Esteban Filipanics (Córdoba).

Si bien el representante bahiense está más cerca de jugar la Reclasificación que de subir, su chance pasa por ganar hoy en Rosario y el próximo sábado en La Carrindanga ante Natación y Gimnasia.

Sportiva y Jockey se enfrentaron en la segunda fecha en un partido que tuvo dos caras: un gran primer tiempo del blanco (20-7, con dos tries) y un segundo arrollador de Jockey (4 tries) que le dio la victoria por 35 a 23. Se trata del único triunfo hasta el momento del elenco albiverde.

El campeón del Regional Pampeano ingresará hoy con Mariano Mares Levis, Juan Lamberto, Matías Lindner; Mikel Irastorza y Francisco Cantalejos; Felipe Arza, Francisco Figueras, Gerónimo Rivas; Ignacio Ficcadenti y Patricio Cantalejos; Matías Imbellone, Guido Alvarez Font, Ramiro Elorza, Ignacio Payero; Tomás Bermúdez.

A diferencia del encuentro de ida, el local no contará con el segunda línea Lucas Bur ni con el fullback Facundo Ferrario. Ambos estarán hoy en el banco de Argentina XV, en el amistoso contra Uruguay en Montevideo.

En el otro partido de la zona 3 se enfrentarán Marista-Natación y Gimnasia (arbitraje de Damián Schneider).

Todo el programa

Estos serán los encuentros de hoy, 15.30, por la quinta y penúltima fecha de la fase clasificatoria del Torneo del Interior A:

Zona 1: Old Resian-Gimnasia de Rosario (Matías Ortiz de Rosas) y Tucumán RC-Jockey Club de Córdoba (Claudio Antonio). Posiciones: 1º) Tucumán RC, 14; 2º) Gimnasia R, 12; 3º) Jockey C, 10 y 4º) Old Resian, 0.

Zona 2: Duendes-Córdoba Athletic (Juan Pablo Federico) y Universitario (Tucumán)-Los Tarcos (Santiago Altobelli). Posiciones: 1º) Duendes, 16; 2º) Córdoba Athletic, 10; 3º) Los Tarcos, 6 y 4º) Universitario T, 5.

Zona 3: Jockey Club (Rosario)-Sociedad Sportiva (Esteban Filipanics) y Marista-Natación y Gimnasia (Damián Schneider). 1º) Natación y Gimnasia, 18; 2º) Marista, 14; 3º) Jockey R, 7 y 4º) Sportiva, 0.

Zona 4: Urú Curé-Trébol (Agustín Monje) y Mar del Plata Club-Tucumán LT (Emilio Traverso). Posiciones: 1º) Urú Curé, 16; 2º) Tucumán LT y Mar del Plata Club, 10 y 4º) Trébol (Uruguay), 1.

Sistema de disputa

Superada la etapa vigente en el Torneo del Interior A, los 1º de cada zona avanzarán a semifinales, previstas para el sábado 21 de este mes. Además del 1º al 3º de cada grupo accederán al Nacional de Clubes de este año.

Los ubicados 4º deberán afrontar la Reclasificación para asegurar las respectivas plazas para sus uniones en el certamen 2020.

En la La Reclasificación se juntarán en un nuevo torneo -a simple eliminación- los clubes del TdI A con otros 12 del TdI B.

Los de la categoría superior jugarán su primer partido el sábado 5 de octubre ante los vencedores de una eliminatoria entre los 3º y 4º del TdI B, que se llevará a cabo una semana antes.

En paralelo se enfrentarán el 1º y 2º de cada grupo del TdI B. Es decir, en la medida que vayan avanzando los del TdI A, van a cruzar contra los mejores del grupo inferior.

La plaza se asegura a partir de cuartos de final. Esa es la instancia clave. Al alcanzar ese objetivo, los protagonistas continuarán jugando semifinales y final, para completar la Reclasificación.