Después de 5 pruebas en 2019, el barco italo-argentino de la Familia Roemmers, se clasifica como campeón de la Super Serie

Por Joselo Barzola

Azzurra es el nuevo campeón de 52 SUPER SERIES. El velero argentino de la Familia Roemmers sentenció el circuito más importante del mundo para barcos monocascos en la penúltima prueba de la regata Audi 52 SUPER SERIES Sailing Week.

La regata fue ganada por el velero norteamericano Sled del armador norteamericano Takashi Okura. La competición en Italia, última de las cinco que han compuesto la temporada, se ha celebrado en aguas del Yacht Club Costa Smeralda (YCCS) de Porto Cervo. El podio de la temporada lo completan el Platoon de Harm Müller-Spreer y el Quantum Racing de Doug DeVos.

Azzurra sentenció a falta de una manga su cuarto entorchado en 52 SUPER SERIES después de los conseguidos en 2012, 2015 y 2017. El barco que lidera en el agua el patrón argentino Guillermo Parada empata así a cuatro victorias en el circuito con el Quantum Racing de Doug DeVos (2013, 2014, 2016 y 2018). Para los argentinos ha sido una de las victorias más emocionantes de su carrera ya que ha sido una temporada muy dura y exigente para todos los veleros participantes y, además, la ha conseguido en aguas del club que representa en la competición, el YCCS.

Y también ha sido muy emocionante por cómo se ha consumado el campeonato.Como era una cosa de dos, todo el foco de atención estaba puesto hoy en el duelo entre argentinos y alemanes. Los primeros tienen a la caña a Parada que es un maestro en el arte del ‘match-race’ y eso es a lo que se dedicaron durante el tiempo que la temporada seguía abierta.

En la primera regata Azzurra se sintió cómodo teniendo a sotavento a Platoon. Poco importaba lo que hacía el resto. Si los de Müller-Spreer viraban, allá que iba el barco del YCCS. Así con un marcaje férreo Azzurra llegó a la boya de barlovento por delante del gran rival. Y así terminó la primera manga del día.

La segunda fue aún más ‘descarado’ el marcaje. Azzurra tenía doce puntos de ventaja y una regata menos por disputar, por lo que acariciaba el título. En la presalida hizo un marcaje directo sobre Platoon que retrasó en la partida a los alemanes y les hicieron ir al fondo de la flota. Después Azzurra se dedicó a virarle en la proa y los dos barcos en la lucha de viradas se fueron a las dos últimas posiciones.

La competición estaba sentenciada para el Azzurra ya que para los rivales era imposible meter barcos ya en medio de los dos para recortar distancia. Y el éxtasis de Parada, el momento en el que rompió de emoción fue cuando en la última popa pasó del octavo al cuarto puesto y entró en la meta no sólo ya como campeón sino también asegurando el segundo puesto en la regata de Porto Cervo.

Este dulce sabor es el que se lleva Santiago Lange, el táctico del equipo argentino, que deja la próxima temporada el equipo defensor del título para centrarse en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Al final el podio de la Audi 52 SUPER SERIES Sailing Week lo ha dominado claramente el Sled y le acompañaron en la terraza del YCCS el Azzurra de los Roemmers y el Quantum Racing de Doug DeVos.

Así se cierra una temporada de 52 SUPER SERIES en la que de nuevo la nota predominante ha sido la igualdad en la flota. Ha habido hasta cuatro equipos que han ganado pruebas (Platoon (2), Provezza, Quantum y Sled) y hasta siete equipos han ganado cinco mangas o más durante la temporada.

2020 comienza pronto. A finales de febrero, y por primera vez en la historia, la regata estará en África y en el Hemisferio Sur con dos pruebas en Sudáfrica. Después la competición irá a Scarlino, Porto Cervo, Valencia y Puerto Portals en un largo año con seis pruebas.

Pablo Roemmers, armador del Azzurra, dice: “Ha sido una larga temporada. No hemos ganado ninguna regata, pero hemos tenido mucha consistencia para hacer cuatro segundo y algunos muy cerca de ganar. Estamos muy contentos de poder celebrarlo en nuestro propio club. Es el cumpleaños de Parada por lo que la fiesta es completa. El secreto de la consistencia es que hemos sido capaces de estar siempre presionando fuerte en cada jornada de trabajo. El año pasado lo pasamos mal y este año hemos hecho mucho trabajo y muy consistente. Regatear en casa en YCCS es mucha presión, pero es algo que nos gusta mucho y somos muy felices de haber ganado aquí. Quiero felicitar a Sled por cómo ha navegado. Ha sido increíble. Ya desde mañana nuestro trabajo va a ser estudiar qué han hecho aquí para navegar tan rápido”.



Guillermo Parada, caña del Azzurra, comenta: “Lo dije en Palma, que si éramos segundos aquí lo íbamos a celebrar. Ha sido mi mejor cumpleaños. No podemos decir cuáles son las claves de nuestro barco porque la próxima temporada está muy cerca y no queremos dar pistas, pero hay algunos cambios bajo del agua que ya se conocen y otros que no. Estamos contentos con el riesgo que tomamos a principio de temporada. No hemos sido el barco más rápido, pero sí que hemos sido muy consistentes, siempre entre los más rápidos. Estamos muy contentos. El año pasado fue muy duro quedar tercero empatados con Platoon sin poder navegar el último día. Nos fuimos muy calientes de Valencia, por eso trabajamos muy duro en invierno y el equipo ha hecho un trabajo muy importante y al final hemos conseguido el título de la temporada. Nos prometimos hacer todo lo posible. Hoy disfrutamos este trabajo y la tripulación ha hecho un desempeño bárbaro. En la última popa de la segunda manga fue un gran desahogo, estábamos muy cerca y pudimos consolidar el triunfo en esa manga”.



Clasificación final del circuito de 52 SUPER SERIES

1. Azzurra (ARG/ITA) (Alberto/Pablo Roemmers) 167 p.

2. Platoon (GER) (Harm Müller-Spreer) 179 p.

3. Quantum Racing (USA) (Doug DeVos) 181 p.

4. Bronenosec (RUS) (Vladimir Liubomirov) 193 p.

5. Provezza (TUR) (Ergin Imre) 213 p.

6. Sled (USA) (Takashi Okura) 218 p.

7. Alegre (USA/GBR) (Andrés Soriano) 230 p.

8. Phoenix 11 (RSA) (Tina Plattner) 248 p.