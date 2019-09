El juez que pidió perdón en nombre de la Justicia y agradeció por las enseñanzas

El juez de Necochea Mario Juliano pidió disculpas hoy al imputado de un homicidio culposo y a la familia de la víctima por la demora en la resolución de “una causa sencilla” y contó a través de Twitter la increíble experiencia que vivió en el debate, en el que intervino como juez subrogante.

“Me dicen que los familiares de la víctima quieren una pena de efectivo cumplimiento, que están muy enojados, que no quieren ningún acuerdo”, relató el magistrado.

Al ingresar en la sala de audiencias, Juliano observó al acusado “muy conmocionado”.

Estoy a cargo del Juzgado Correccional. El secretario me avisa que tengo un debate por un homicidio culposo en un accidente de tránsito. Me dicen que los familiares de la víctima quieren una pena de efectivo cumplimiento, que están muy enojados, que no quieren ningún acuerdo