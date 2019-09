¿Se cae la gravísima acusación contra un ex funcionario municipal?

--Buenos días, ¿cómo andamos hoy, nervioso?

--No sé a qué te referís.

--Sí que sabés: el martes se paraliza el país con un nuevo Superclásico de Copa.

--¿Vos me estás cargando? ¡Esto es Argentina! Para el martes falta un siglo, primero esperemos llegar a ese día y, después, a la revancha. Ojalá esta vez se juegue acá.

--En esa estoy con vos. Sea como sea, que se juegue en suelo nacional, como corresponde. Aunque la fecha es inoportuna. La definición cae justo el martes 22, la semana de las elecciones. Días calentitos nos esperan.

--Lo que me parece que se va a enfriar es una grave denuncia contra un ex funcionario municipal.

--Epa. ¿Otra vez Caramelli?

--Nada que ver, uno de Cambiemos. Pancho Caspe.

--El subsecretario de Políticas Sociales que a fines del año pasado fue apartado del cargo luego de una denuncia de una mujer por abuso. ¿Qué novedades tenés?

--Que en cualquier momento puede obtener el sobreseimiento. Nadie me dio información oficial, pero me aseguran que la fiscal de delitos sexuales, Marina Lara, ya hizo el pedido ante la jueza de Garantías, Susana Calcinelli.

--¿Sabés en qué fundamentó la solicitud?

--En que los dichos de la chica no fueron corroborados por ningún otro medio de prueba, ni siquiera por los testigos que ella misma aportó. Además habrían notado cierta contradicción entre el primer y el segundo relato de la joven, por ejemplo en un aspecto esencial y que debería recordar en ese marco: si el funcionario la tocó o no.

--¿Y ahora?

--Mis fuentes creen que la jueza opina de la misma manera que la fiscal, aunque antes de resolver el pedido necesita la aprobación del fiscal general.

--¿Se puede llegar a reincorporar a la función pública?

--Lo dudo. Hace unos meses pasó algo similar con el delegado del Noroeste, Juan Campos, y al archivarse rápidamente la causa regresó al cargo. No sé qué hará Héctor en este caso porque son otros los tiempos y estamos muy cerca de las elecciones. Andá a saber qué pasará el 27 de octubre.

Vuelve Macri (¿sin Vidal?)

--Así que regresa Mauricio el viernes, en el marco de la campaña de las 30 ciudades y bajo el lema de “Sí Se Puede”. ¿Lo acompañará María Eugenia?

--Estás muy Pro, hoy: los llamás a todos por el nombre de pila. En principio la gobernadora no estará ese día.

--Vi que retomaron la campaña juntos. ¿Surgió algún cortocircuito?

--No que yo sepa. Vidal pasó por acá hace muy poco y pretende visitar otros municipios. Igual, hay que estar atentos porque faltan varios días y todo puede suceder.

--Después de las PASO se habló mucho del reenfoque de las campañas, de “esconder” a Macri, de “municipalizarlas” todo lo posible. ¿Eso en Bahía no corre?

--En los principales despachos de la Muni me dicen que acá nadie tiene vergüenza del presidente ni mucho menos. Al contrario, de ningún modo pretenden ocultarlo.

--Entre paréntesis, en Bahía Mauricio sacó más votos que Héctor. Mala idea sería.

--Va más allá de esa cuestión, me parece. Hay una intención de mostrar compromiso absoluto con las gestiones provincial y nacional. No te olvides que acá muchos piensan que, en caso de confirmarse las derrotas en Nación y Provincia, pero con un triunfo amarillo a nivel local, nuestra ciudad podría convertirse en un bastión importante para la reconstrucción de la futura oposición.

Cuánto aporta el turismo a la economía bahiense

--Estuve leyendo la nota de “La Nueva.” sobre los alquileres en lugares de veraneo en la región, que vienen con aumentos del 30% en promedio. La cifra es importante, pero más baja que la inflación.

--Difícil que esta temporada sea un boom. Ojalá me equivoque. En lo que no voy a errar es en un dato poco conocido pero bien interesante. ¿Sabés en cuánto impacta el turismo urbano en la economía bahiense?

--Ni idea.

--Genera un valor bruto de entre 500 y 600 millones de pesos. Casi el 10% del presupuesto municipal 2019.

--¿Y esos números?

--Surgen de un informe de los amigos del CREEBBA, que siempre están aportando data relevante sobre Bahía y la región. Te lo explico un poco más: ese número surge de calcular el movimiento en los sectores hotelero y gastronómico, principalmente, a partir del turismo por congresos y conferencias, así como eventos deportivos no profesionales o la llegada de estudiantes extranjeros.

--¿No incluye eventos deportivos destacados?

--No. Según el organismo que dirige Gonzalo, la semilla está bien plantada porque Bahía se convirtió en un polo turístico con alta capacidad de generar recursos monetarios.

--Imagino que influyen los congresos médicos, por ejemplo.

--Acertaste. Tanto en ese rubro como en otros como Derecho o Educación, hubo 86 encuentros anuales en promedio en los últimos 7 años. Eso ayuda a mover las 2.200 camas hoteleras registradas en la ciudad, así como los 5.000 cubiertos.

--Veo que te pasaron mucha info.

--Muchísima, pero para no abrumarte con números solo te dejo algunos más. El sector hotelero y gastronómico generan aproximadamente el 3% del empleo registrado local, lo cual equivale a 3.200 puestos directos. Se estima que con laburos directos e indirectos alcanzaría a más de 5.200 empleados.

--Completo el informe.

Intentan nombrar a un juez y dos fiscales

--¿Tenés algo más de los tribunales?

--Que si Dios quiere, y no hay interferencias políticas, en poco tiempo más tendremos un nuevo juez y dos fiscales para Bahía.

--¡Bien! Nunca alcanzan.

--Se sumarán al reciente nombramiento, ya oficializado, de María Mercedes Rico como integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 2. Además, en el caso de los fiscales se han dado algunas jubilaciones que dejaron con más complicaciones de las habituales al ministerio público.

--¿Qué sabés de los nuevos nombres?

--Forman parte de una batería de 42 pliegos que ya firmó María Eugenia Vidal y ahora debe refrendar el Senado, en el marco de una fuerte resistencia de la oposición, que advierte la maniobra como imprudente, siendo que la gobernadora en diciembre, muy posiblemente, puede abandonar el sillón de Rocha. Entre otras fichas “hace ruido” la de Francisco Pont Vergés, actual ladero de Julio Conte Grand en la Procuración y propuesto para el Tribunal de Casación.

--Bueno, pero no me diste los posibles nombres de acá.

--Ahí voy. Como juez para el Tribunal en lo Criminal Nº 3 (son aquellos que juzgan los delitos más graves en la órbita provincial, como homicidios, violaciones y robos con armas) figura el pliego del doctor Julián Francisco Saldías, actualmente auxiliar letrado de la Cámara Penal bahiense; como fiscal de Menores (donde hoy solo queda uno de los 3 cargos ocupados) podría asumir Carlos Esteban Human y se produciría la vuelta del doctor Diego Torres a fiscalía de adultos.

--¿La vuelta?

--Sí, porque el tocayo del cantante ya cumplió funciones en nuestra ciudad hace como 8 años, en lo que para entonces era una ayudantía en materia de drogas.

--¿Adónde se había ido? ¿Vuelve para lo mismo?

--Estuvo cumpliendo funciones en la ciudad de Dolores, con intervención en Pinamar y otros sitios de la costa atlántica. Siempre estuvo vinculado a la lucha contra los narcóticos y la problemática del consumo.

--¿Es decir que se perfila para esa materia?

--No está definido. Hay fiscalías temáticas con fuerte carga laboral, como la de delitos sexuales o la propia de drogas que, como salió en una nota de “La Nueva.” la semana pasada, lleva secuestrada más cocaína y marihuana en lo que va del año que en 2017 y 2018 juntos.

--Lo leí. ¿Vos me decís que se podría crear una nueva fiscalía de drogas?

--No digo nada. Solo planteo el panorama y también te aclaro que la fiscalía 18, de delitos complejos, está vacante como algunas de las genéricas. Lo concreto es que hasta que no salgan oficialmente los nombres no se van a apurar a decidir, según me dijeron desde Vieytes y Gorriti.

Olimpo fuera de foco y el Puerto espera a la Justicia

--¿No me vas decir nada de Olimpo?

--La decisión de cobrar 80 mil pesos mensuales a los medios que deseen transmitir los partidos son un claro gesto de que la actual dirigencia pretende buscar enemigos por todas partes. Primero fue el episodio del costo de las entradas en el partido con Villa Mitre, ahora esto.

--Hubo críticas a nivel nacional.

--No es para menos. Está claro que el fútbol es un negocio, pero acá se les fue la mano. Por el concepto de fondo y por el de forma: 80 mil pesos por mes para un espectáculo de relativo nivel. Ojalá ganen muchos partidos, yo me voy a seguir enterando de los resultados por “La Nueva.” y LU2 porque la empresa ya aclaró que su compromiso de informar es con la audiencia y no con dirigentes de ocasión, pero la verdad es que si les preguntás a los periodistas... la mayoría no quiere ni pisar el Carminatti. El rechazo es total.

--Entendido. Decime algo del puerto, ahora que la Cámara Federal suspendió la licitación del dragado.

--Hasta las primeras horas del miércoles tiene plazo el Consorcio para presentar la documentación que justifique la adjudicación de la multimillonaria obra a la UTE de Van Oord junto con Dragado y Obras Portuarias. Su competidora, Compañía Sudamericana, asegura que son deudores fiscales y no pueden competir.

--¿Qué va a pasar, entonces?

--Imagino que Miguelito presentará la información requerida, aunque igualmente por unos días deberá abstenerse de avanzar con el proceso licitatorio.

--Bien, ¿llegamos hasta acá con el puerto?

--¿Querés más? En la semana, en San Antonio Oeste, se reunieron distintas seccionales del SUPA. Decidieron la realización del congreso que elija a las nuevas autoridades a nivel nacional y el encuentro será en Bahía.

--Buen dato.

--Mejor es este: Marcelo Osores, actual director del Consorcio, sería el nuevo secretario general a nivel nacional. ¿Viste que siempre se puede un poco más?

El peor final para una vaca premiada

--¿Con qué cerramos?

--Te voy a contar una historia que parece increíble pero es real. Me dicen mis “fuentes seguras” que esto sucedió hace algunos días, en la reconocida cabaña Santo Tomás de la Sierra, en Saldungaray.

--¿De qué se trata?

--A ese establecimiento va todos los martes y jueves un conocido carnicero del pueblo para depostar un animal cuya carne se usa para alimentar a los empleados del campo.

--Te sigo.

--Resulta que el carnicero tenía siempre la misma modalidad, debía dirigirse a un box determinado para matar a la vaca y proceder a su tarea.

--No me digas que...

--Mató la vaca que no correspondía. No está claro si alguien ubicó al animal en otro box o el carnicero entendió mal. Sí me dicen que el depostador llegó un poco más tarde que de costumbre. Lo concreto es que eliminaron a un animal cuyo costo puede rondar los 200 mil pesos.

--Uff, ¿era un animal premiado?

--Hay quienes me dicen que había recibido distinciones en Palermo y otros me aseguran que se trataba de una vaca donante para trasplante embrionario. Lo concreto es que costaba alrededor de 10 veces más de lo que sale cualquier animal en el mercado de Liniers.

--¡Qué bárbaro! ¿Listo?

--No, una buena. Está funcionando el resonador en la casa de la Sagrada Familia, en Alem al 200. Hubo inauguración formal el viernes. Muchos “tordos” con caras felices.

--Muy bien, andá a comprar el asado, nomás. Pero no te confundas.

--Hasta el domingo.