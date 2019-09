Kicillof: “La gobernadora se ha borrado; no defiende a los bonaerenses”

Agencia Guaminí / laregion@lanueva.com

“(María Eugenia Vidal) Ha sido obediente de las políticas económicas del gobierno nacional. Por eso no defiende a los bonaerenses”, dijo Axel Kicillof, candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos.

En un acto celebrado en el Centro de Jubilados de Casbas, en el partido de Guaminí, ante un salón colmado y acompañado por el intendente guaminense, José Nobre Ferreira, Kicillof esgrimió duras críticas a la conducción de los gobiernos provincial y nacional.

Del mismo modo, en el contacto previo con los medios mantuvo la misma línea crítica y también avizoró un futuro complicado, al prácticamente dar por sentado que se hará cargo del gobierno bonaerense después del 10 de diciembre.

“Vamos a encontrar una situación muy compleja. La verdad es que han endeudado a la Provincia del mismo modo que a la Nación. Creo que están tratando de ocultar y contener la situación porque la gobernadora (por Vidal) pretende no quedar pegada a la situación de Macri”, dijo.

“Lo que pasó con la deuda de la Nación es lo mismo que lo que pasó con la deuda de la Provincia. No hay dudas de que las cuentas de la Provincia están muy mal, y el Banco Provincia está muy mal; IOMA está muy mal; el IPS está muy mal. Donde uno mira, lo que estaba mal no lo mejoraron y lo que estaba bien lo han empeorado muchísimo”, enfatizó el exministro de Economía y amplio ganador en la PASO.

Incluso, el candidato del FdT fue más allá y acusó a María Eugenia Vidal de no defender a los bonaerenses y de estar borrada.

“La actual gobernadora decía que estaba cuidando la Provincia, que hizo un buen acuerdo cuando firmó el Pacto Fiscal o el adicional que venía a reemplazar el Fondo del Conurbano, pero cuando uno mira los números se vienen perdiendo recursos”, señaló.

“La gobernadora se ha borrado. Yo creo que es porque si se ocupaba de los desastres que ha planteado esta política económica tendría que haber denunciado a (Mauricio) Macri. Lo que hemos visto es mucha obediencia, mucha subordinación y entonces, finalmente, una ausencia”, agregó.

En tanto, también se refirió a las recorridas que, desde la campaña para las PASO, viene realizando por el territorio bonaerense y lo que le trasmiten los vecinos.

“En todos los lugares que visitamos escuchamos lo mismo: negocios que se cierran, empleos que se pierden, sueldos que no alcanzan y que las tarifas de luz y de gas no se pueden pagar. Los déficits históricos y que habían prometido solucionar no los solucionaron. Al mismo tiempo, el día a día se deterioró muchísimo”, opinó.

“Los productores están peor que antes”

Kicillof se refirió al diálogo que ha mantenido con los sectores que representan a los productores agropecuarios. Según el candidato, a pesar de los reclamos que recibe por las políticas en torno a este sector productivo durante el gobierno de Cristina Fernández, le confiesan que están peor que antes.

“He mantenido reuniones con Carbap, con Federación Agraria, con productores en todos lados y hay algo que es impresionante: hoy, luego de recordarte el conflicto por la 125, te dicen que están muy mal y que tienen los mismos problemas que las pymes o los comerciantes. No tienen crédito, tienen que pagar tarifas en dólares de sus insumos y no pueden; el mercado interno está detonado y eso afectó a todos los sectores productivos”, sostuvo.

Tampoco dejó pasar el tema del armado político que derivó en el FdT. Sin ir más lejos, el candidato a presidente de la Nación de la fuerza, Alberto Fernández, fue uno de los críticos de la gestión económica de Kicillof durante el kirchnerismo.

“Nosotros tenemos convicciones. Alberto (Fernández) fue oposición mía y me criticaba cuando era ministro de Economía, pero ahora nos hemos puesto de acuerdo en base a dos cuestiones: la emergencia que está atravesando el país para buscar lo mejor para el conjunto de los argentinos y porque no podemos permitir que haya un gobierno en la Provincia y en la Nación que no se ocupe del desarrollo económico y de la inclusión social”, finalizó.

El cierre de su discurso fue con un pedido explícito a los que se acercaron al lugar para que sigan militando hasta el 27 de octubre porque, consideró, esa es la elección que deben ganar.