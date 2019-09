Bullrich aseguró que "pase lo que pase" en las elecciones no se irá del país

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró hoy que "pase lo que pase" no se irá del país y no está preocupada por su seguridad.

"No estoy pensando en el día después, estoy pensando en el hoy, hasta el 27 de octubre. Pase lo que pase no me voy, no me iría nunca del país y no estoy preocupada por mi seguridad", manifestó Bullrich al desmentir una nota periodística publicada en las últimas horas en el diario Clarín.

En declaraciones formuladas esta mañana a radio La Red, la ministra aseguró que fue "la primera sorprendida" por la información y que en ningún momento habló con el autor de la nota.

"No estoy pensando en eso, estoy pensando en cómo llegar al ballotage y cómo dar vuelta lo que ha sucedido (en las PASO), la primera sorprendida por esa nota fui yo, no lo podía creer", indicó. (NA)