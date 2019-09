Primavera en Puan: por un principio de incendio, el Cuarteto de Nos no pudo terminar su show

Cuarteto de Nos brindó un gran recital, pero no pudo terminar. Fotos: Agencia Puan

La Fiesta de la Primavera de Puan tuvo de todo: una entusiasta multitud reunida en la plaza Adolfo Alsina, más de 30 vehículos en el I Encuentro de Rodanteros en el balneario municipal, bandas locales, patios de comida, paseo de artesanos y hasta la actuación estelar de Cuarteto de Nos. Pese a ello, no tuvo el mejor final, ya que cuando apenas faltaban tres temas para terminar el recital del grupo uruguayo, un desperfecto eléctrico ocasionó un principio de incendio que dejó sin energía al escenario central.

Una imagen del incendio difundida en redes sociales.

El incendio -en el techo del palacio municipal- fue controlado de inmediato por los bomberos, y minutos después el propio intendente Facundo Castelli confirmó que no había heridos ni daños de consideración en el edificio. No obstante, exigió un informe técnico a la Cooperativa Eléctrica y repudió en redes sociales “todo mensaje mal intencionado sobre lo ocurrido, que mancha no sólo el trabajo y esfuerzo de la organización, sino a la comunidad de Puan”.

El informe de la cooperativa se conoció en la mañana de hoy. Según el ingeniero Fernando Mas, una falla en un morseto -elemento que se utiliza para realizar derivaciones- “provocó el sobrecalentamiento que terminó con la quema del conductor” en una línea de baja tensión trifásica.

Más allá de este incidente, la jornada se desarrolló con normalidad.

Los patios de comidas estuvieron colmados, los artesanos mostraron sus creaciones y los niños tuvieron su lugar de recreación.

En cuanto a las bandas, pasaron por el escenario De Torinos, Los Dueños del Circo, Suspendidos, El Tercero en Discordia, Muchachos Calaveras (todos de Puan) y The Flavio`s y Recio Camaleón, de Darreguira y Villa Iris, respectivamente.

Y, por último, Cuarteto de Nos, que presentó su última placa, “Jueves”, que fue grabado durante las giras de la banda por Estados Unidos, México, Puerto Rico, Argentina y Uruguay.