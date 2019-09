Puan: el aumento salarial a los empleados municipales será del 47 %

Agencia Puan

El aumento salarial confirmado a los empleados municipales del partido de Puan para el corriente año será del 47 %, de acuerdo con lo confirmado por la secretaria general de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerense (Fesimubo), Nelba Juárez.

“De todos modos, en caso de que la situación se complique a diciembre, hemos firmado un acuerdo donde nos volveremos a sentar para renegociar todo”, señaló.

“En el acuerdo salarial ya está la salvedad y la primera instancia sería reunirnos con el Ejecutivo, reabrir las paritarias y, en el caso de que no haya negociación, veríamos qué medidas tomar”, sostuvo.

Nelba Juárez, secretaria general de Fesimubo.

Los empleados municipales acordaron, para el corriente año, aumentos mensuales.

Así entonces, en enero fue 2,5 % de incremento al básico; en febrero, del 2 %; en marzo del 2,5 %; en abril del 3 % y en mayo del 10 %, para llegar al 20 por ciento.

En junio (en julio no hubo aumento) se agregó el 5 %; 6 % en agosto y 6 % en septiembre (17 % del segmento), hasta 37 %.

Para el venidero octubre el agregado será del 3 %; en noviembre del 7 % (es un blanqueamiento y no debe sumarse) y, en diciembre, un 7 % de aumento al básico. Esto hace un total de 47 % anual.

Durante los encuentros con el Ejecutivo, desde Fesimubo también se debatió el tema de los bonos.

“El Ejecutivo nos había ofrecido un bono de 3.000 pesos, y nosotros negociamos uno de $ 5.000 repartido en $ 1.250 desde septiembre hasta diciembre”, expresó.

Agregó que el bono, en realidad, era para los estatales provinciales y no para los municipales.

“Si el intendente (por Facundo Castelli) no hubiese tenido la voluntad, o el gremio no lo hubiese pedido, hoy no tendríamos nada”, admitió.

“Ellos (por el DE) lo otorgan porque quieren, ya que están en todo derecho a no dar absolutamente nada. Por eso, como se fue todo por las nubes (sic) por la inflación, optamos por abrir las paritarias antes de octubre y ver qué conseguíamos de bono”, dijo.

“Ofrecieron $ 3.000 y un 4 % de aumento. Nosotros pedimos $ 6.000 y un 7 % de aumento. Al final negociamos bajarlo a $ 5.000 y dejar el 7 % que, sabemos, nos va a quedar siempre”, explicó.

En Pringles fue del 49 %

El último incremento salarial en el distrito de Coronel Pringles llegó al 24 % que, sumado al 25 % de los primeros meses del año, logra un tope de 49 % —por lo menos— para todo 2019.

Así lo acordaron las entidades gremiales UPCN, Sindicato de Trabajadores Municipales y APTS, que aceptaron la propuesta ofrecida por la comuna de Coronel Pringles.

Al citado 24 % se le sumará un bono único de $ 3.000, que se pagará con el sueldo del corriente mes.

La suba en los sueldos del 49 % contiene este desglose: 9 % en abril; 3 %, junio; 7 %, agosto y 6 % en este mes; y el 6 % en octubre; 8 %, noviembre y 10 %, diciembre.

Los representantes de los gremios UPCN, Sindicato de Trabajadores Municipales y APTS aceptaron la propuesta luego de consultar con sus afiliados. El Sindicato de Trabajadores Municipales —adherido a FESIMUBO— la rechazó.

Más allá del acuerdo, las partes asumieron el compromiso de reunirse en el caso de que la inflación —publicada por el INDEC— supere el 49 % anual.