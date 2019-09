Videos: Roger Federer y Rafael Nadal, más unidos que nunca en la Laver Cup

La segunda jornada de la Laver Cup, la tercera edición del torneo por equipos con disputa en Ginebra (Suiza), le sigue regalando a los fanáticos del tenis momentos épicos.

Al margen de lo deportivo, lo que más cautiva a la vista es la permanente interacción entre las dos grandes leyendas de la actualidad: el suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal, integrantes del equipo Europeo.

Si bien el team tiene como capitán al legendario Björn Borg, ambos cumplieron hoy un rol fundamental en sus respectivos turnos de juego, brindando indicaciones y analizando la táctica de los rivales de turno.

Cumplidas dos jornadas, el equipo Eurpeo lidera la estadística por 7 a 5 (gana el primero que llega a 13 victorias), gracias en parte a las victorias de hoy de Rafa y Roger, quienes derrotaron al canadiense Milos Raonic y el australiano Nick Kyrgios, respectivamente.

El único punto del Resto del Mundo, llegó a través del dobles y de la dupla conformada por Kyrgios y el estadounidense Jack Sock, verdugos de Nadal y el griego Stefanos Tsitsipas.

Mirá los mejores momentos de Federer y Nadal:

"Spin, slice... you know, like in the old days!" @rogerfederer pays a visit to @RafaelNadal after he's broken, and his #TeamEurope teammate breaks right back. On serve in set two, 3-4 with Raonic serving.#LaverCup pic.twitter.com/pUSRCMcgmS