Video: Charles Leclerc tuvo todas las luces en la noche de Singapur

Reafirmando su brillante momento competitivo, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) se quedó con el mejor tiempo en la prueba de clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, con disputa en el circuito de Marina Bay.

El hombre del momento, vencedor de las últimas dos pruebas, plasmó 1m 36s 217 en su mejor pasada en la Q3, registro que le permitió apoderarse de su tercera Pole Position consecutiva y la quinta de la temporada.

Segundo, a dos décimas de Leclerc, se ubicó el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), mientras que tercero, y completando el podio sabatino, quedó el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), a 220 milésimas de su coequiper.

Max Verstappen (Red Bull), Valtteri Bottas (Mercedes), Alexander Albon (Red Bull), Carlos Sainz (McLaren), Daniel Ricciardo (Renault), Nico Hulkenberg (Renault) y Lando Norris (McLaren), cerraron los diez mejores.

La competencia de mañana, pactada a un total de 61 vueltas, se pondrá en marcha a las 9:10. Televisará Fox Sports Premium Action.

"There were a few moments when I almost lost control of the car - but what an amazing feeling"



