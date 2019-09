El mensaje de un jugador ruso a los árbitros: "Somos hombres, no mariquitas"

El triunfo de Rusia en el debut frente a Nigeria puede haber sido una advertencia para los árbitros que, según se expresó Andrey Vorontsevich, condicionaron mucho a su equipo.

“Probablemente no saben cómo se juega al básquetbol en Europa, donde se permiten algunos contactos. Somos hombres, no mariquitas. Esto no es vóleibol, donde hay una red entre los jugadores. Tenés que entender que el básquetbol es un deporte de contacto”, aseguró.

Según el jugador ruso, “estaban completamente fuera de lugar y de tiempo. Sus señalizaciones no tenían ningún sentido. Disculpen señores árbitros, pero no tengo las mejores opiniones para los árbitros que apestan”.

Rusia será el rival de Argentina el miércoles. Según Vorontsevich, a su entender el arbitraje irá "mejorando".

“Se adaptarán a los requisitos durante el campeonato. Tengo fe en ustedes, queridos árbitros”, ironizó.