Intendente tucumano rechazó las críticas de Macri y lo tildó de "domador de reposeras"

El intendente del distrito tucumano de Tafí Viejo, Javier Noguera, rechazó hoy las críticas del presidente Mauricio Macri y lo tildó de "domador de reposeras", luego de que el mandatario lo acusara de ser "remolón" por no habilitar un centro de primera infancia construido con dinero de las valijas incautadas al venezolano Guido Antonini Wilson.

"El domador de reposeras llamándome de esa manera llama mucho la atención", lanzó el mandatario comunal del PJ, que subrayó que "la habilitación municipal necesita una serie de requisitos, no es que el intendente habilita porque quiere".

Presidente @mauriciomacri como titular de la máxima magistratura nacional debería ya saber que debo actuar conforme a derecho, como debió ud hacerlo al tomar la deuda con FMI. Deberá usted explicar no sólo eso, sino en qué invirtió los 200.000 millones de U$S deuda que tomó. — Javier Noguera (@javier_noguera) September 18, 2019

En diálogo con Futurock, Noguera rechazó los cuestionamientos que le hizo el jefe de Estado durante una visita al distrito tucumano para inaugurar un centro de primera infancia construido con parte del dinero incautado al empresario venezolano Guido Antonini Wilson en agosto de 2007, cuando ingresó con casi 800 mil dólares sin declararlos ante las autoridades argentinas.

"Hay una fundación que pidió la habilitación y hasta hoy todavía no han presentado ni siquiera el acta constitutiva, no sabemos de quién es el inmueble, quiénes están en la fundación. No presentaron nada, absolutamente nada", remarcó Noguera.

Acompañado por la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, el Presidente cuestionó al intendente peronista: "Acá se respira futuro, esperanza, porque esto le cambia la vida a muchas familias, en este caso son 205 familias porque hay 205 alumnos anotados para comenzar a venir. Lo único que falta es la habilitación municipal. Me parece que el intendente está un poco remolón para habilitarlo. Por favor intendente, habilite el local". (NA y La Nueva.)