D'Elía cuestionó a dirigentes de algunos movimientos sociales: "Son funcionales a la derecha"

Desde su celda de la Cárcel de Ezeiza, el líder de MILES, Luis D'Elía, cuestionó hoy a los "dirigentes de pacotilla" de algunos movimientos sociales que son "funcionales a la táctica electoral de la derecha", al tiempo que pidió "aceptar a pies juntillas la conducción" de la fórmula del Frente de Todos, Alberto Fernández-Cristina Kirchner.

"No hay que hacerse los revolucionarios ni terminar siendo funcionales a la táctica electoral de la derecha y tenemos que aceptar a pies juntillas la conducción de Fernández-Fernández", sostuvo el dirigente opositor.

A través de una carta enviada a la AM 750 desde la "celda 19 del pabellón B de la cárcel de Ezeiza", el exfuncionario nacional aseguró que el presidente Mauricio Macri "intenta con los planes sociales despolitizar y burocratizar a los movimientos sociales".

"Argentina puede desarrollar el mercado interno tal cual lo proponía Aldo Ferrer y lo ejecutó maravillosamente bien la dupla Néstor-Cristina (Kirchner). No me cabe este asunto de que haya 2 economías, la del mercado y la popular: eso es una chantada que usan los dirigentes de pacotilla para hacerse los revolucionarios ante los micrófonos y terminar haciendo negocios oscuros en la mesa de (la ministra de Salud y Desarrollo Social) Carolina Stanley", lanzó.

En su misiva, el líder de MILES afirmó que "hubo 4 dirigentes" que fueron "citados al principio del macrismo": en esa lista, en la que se incluyó, mencionó al líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico; al coordinador nacional de la Tupac Amaru, Alejandro "Coco" Garfagnini; y al presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), Christian Miño.

"Uno solo arregló con el Gobierno", subrayó D'Elía, en alusión a Pérsico. Y añadió: "Es llamativo que ningún dirigente social de los que frecuentan a Carolina Stanley no tuvo nunca algún pronunciamiento político sobre nosotros (en referencia a su detención y las de Milagro Sala y Fernando Esteche), salvo (Juan) Grabois, que no sólo me menciona públicamente, sino que viene a visitarnos a la cárcel".

Por otra parte, el líder de MILES también arremetió contra los dirigentes sindicales que comenzaron a impulsar la idea de una reunificación de la CGT en un eventual Gobierno de Alberto Fernández.

"Brasil tiene 7 centrales sindicales y un líder como (Luiz Inácio) Lula (Da Silva). La unidad de la clase trabajadora no hay que confundirla con el unicato sindical condenado por la OIT y que aborta la posibilidad de la organización democrática de los trabajadores", señaló.

D'Elía se encuentra detenido desde febrero de este año en el marco de la causa que investiga la toma de una comisaría en el barrio porteño de La Boca y antes, entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, había estado encarcelado por el expediente sobre un presunto pacto con Irán para encubrir el atentado a la AMIA. (NA)