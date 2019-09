Festejos por el Día de la Primavera en Bahía Blanca

El Instituto Cultural recuerda el programa de actividades para festejar el Día de la Primavera en la ciudad.

Se desarrollarán todas en el parque Boronat, ubicado en Tres de Febrero y Las Heras, a excepción de las obras teatrales que tendrá lugar en la Biblioteca Rivadavia.

Este año los festejos coinciden con el regreso de AcercArte a cargo de la provincia de Buenos Aires.

Habrá propuestas para los más chicos, espectáculos circenses, cines móviles y 360º, un espacio con muchos artistas y el cierre musical estará a cargo el sábado de Dread Mar I y el domingo de Miranda!.

Cronograma:

Actividades permanentes sábado y domingo de 15 a 20.

Arte callejero: Dame – Ice – Cuore.

Biblioteca: Préstamo de libros – Livings de lectura.

Biblioteca digital: La Provincia de Buenos Aires creó “Letras Abiertas”, la primera biblioteca digital. Se encuentra disponible una APP para acceder a libros gratuitos desde el celular o ingresando a www.gba.gob.ar/letrasabiertas.

Talleres de reutilización: Taller de títeres + Taller de Grabado + Espacio de Juegos + Taller de Espirógrafos + Cajas de música + Torre de desafío vertical.

Realidad virtual: Realidad Aumentada + Taller de creación de videojuegos y muestra de videojuegos indie.

Sábado 21

15 hs:

Circo- Intro.

Cine móvil: El parque mágico.

Cine 360º: Viaje salvaje a La Tierra.

15.15 hs

Artes plásticas – presentación de Milo Lockett. Taller de pintura para niños a partir de 4 años. (capacidad para 40 niños, las entradas se entregan por orden de llegada en el puesto de informes a partir de las 15hs).

16 hs

Cine 360º: Fronteras del Universo.

16:30 hs

En un Santiamén: Hilda Lizarazu le canta a los más pequeños.

17.15 hs

Cine móvil: El fútbol o yo.

Cine 360°: Dinosaurios.

Circo – taller.

17.45 hs

Biblioteca: Fútbol y literatura: Entrevista a Andrés Burgo.

18 hs

Cine 360°: The Wall – Pink Floyd.

18:45 hs

Circo- Show.

Cine 360°: Universo Cerati.

19.15 hs

Stand Up de Juanjo Salce.

20 hs

Cierre musical – Dread Mar I.

21:30 hs.

OAS Organismos Artísticos del Sur.

Teatro – El hijo eterno (Michel Noher) en Biblioteca Rivadavia.

Domingo 22

15 hs

Cine móvil: El Grinch.

Cine 360°: Viaje salvaje a La Tierra.

15.30 hs

Circo – Intro.

15.45 hs

Biblioteca: Historias fabulantásticas, Miguel Fo.

16 hs

Cine 360°: Fronteras del Universo.

16.30 hs

Infantiles: Bigolates de Chocote.

17.15 hs

Cine móvil: Yo soy así, Tita de Buenos Aires.

Cine 360º: Dinosaurios.

Circo – Taller.

17:45h

Biblioteca: Escenarios literarios: entrevista a Eduardo Sacheri.

18 hs

Cine 360°:Universo Cerati.

18.45 hs

Circo – Show.

Cine 360°: Pink Floyd: The Dark Side of The Moon.

19.15hs

Stand Up de Julián La Bruna.

20 hs

Cierre musical – Miranda!

21.30 hs

Alquimia con Graciela Borges en Biblioteca Rivadavia.

Más información en bahia.gob.ar/primavera.