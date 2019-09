Franco Franzino ya sabe cómo es gritar un gol en italiano

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

Mientras Franco Franzino empieza a "parlar" el italiano para adaptarse a una nueva cultura, en el verde césped sigue hablando el mismo idioma que la mayoría de los argentinos que desaparraman su talento futbolístico por el mundo.

El creativo volante que hizo sus primeros pasos en La Armonía y transitó por varios clubes de nuestro medio (Olimpo, Liniers, Villa Mitre y Sansinena), y que viene de militar en Huracán Las Heras, hizo su debut en el ASD San Luca de Calabria, que participa en la división Eccelenza de Italia.

Su equipo se impuso 4 a 1 ante Stilese en el cotejo debut y Franco se hizo presente en la red con una conquista que le valió muchos elogios.

"Es una zona hermosa, bien al sur. Estoy a unos 400 kilómetros de Nápoles, en una ciudad turística", dijo Franco, quien habló esta tarde con La Nueva. tras el entrenamiento vespertino que llevó a cabo en su flamante club.

"Hoy se cumple un mes de mi llegada. Esto surgió por un amigo mío con el que jugábamos juntos en Huracán las Heras. El se vino a otro club y me hizo contacto con su representante. Me salvó que tenía la ciudadanía italiana", contó Franzino.

--¿Imaginabas este presente?

--No. Tenía ganas de seguir jugando un Federal A, pero las ofertas económicas no me convencieron. Tomé una decisión luego de masticarla bastante (risas), le metí para adelante y la verdad que sólo tengo que agradecer a esta gente porque me tratan bárbaro.

--¿Con qué competencia podés asemejar el nivel de categoría en el que estás ahora en Italia?

--Sería una especie de Federal B. El fútbol es totalmente distinto, pero te encontrás con equipos buenos y otros que no lo son tanto.

--¿Qué tiene de particular este club?

--Que se llama igual que la ciudad: San Luca. Es un lugar muy tranquilo y yo estoy viviendo con otro futbolista argentino (Emanuel Lazzarini, ex Newell's) en un departamento frente al mar.

"La ciudad es chica, pero tiene una playa espectacular que podemos disfrutar ahora porque estamos en verano. También me dijeron que en inverno se muere todo. Espero la llegada de mi novia (Aldana), que llegará en 10 días y nos iremos a vivir juntos", sostuvo.

El gol de Franco, con un zurdazo al primer palo.

--¿Cómo te llevás con el idioma?

--Mmmm (risas). Estoy dando los primeros pasos. Por suerte hay cuatro chicos argentinos en el club que me ayudan un montón. Recién le estoy cazando la mano, jajaja.

--¿Qué sensaciones tuviste en el debut?

--Lindas. Jugué de titular e hice un gol. Cuando llegué al club el técnico sólo tenía referencias mías por videos y por lo que le dijo el director deportivo de San Luca (Leo Criacco), un italiano que se puso se puso en contacto con el representante (Leo Seconde) que me trajo.

"Desde que estoy se jugaron tres partidos, dos de ellos por copa italia, los cuales me perdí porque no había llegado transfer. En el debut me pusieron de extremo por izquierda y me fue bastante bien".

--¿Hay muchos argentinos en esa zona?

--En mi equipos somos 5. Y más al sur está el "Toro" Iván Agudiak. En el equipo de Stilese también había otro argentino. Somos una banda (risas), hay argentinos por todos lados.

--¿Qué extrañás de nuestro país?

--Los amigos, la familia, mi novia y cómo se vive el fútbol. Por el contrario, la situación del país no es la mejor y aunque me costó despegarme me salió esta opción que es bárbara.

--Si te va bien abrís otras puertas.

--Ojalá. Lo hablaba con "Panchito" Francisco Vidili, quien también tiene la ciudadanía. Sería lindo que mis amigos también puedan venir a jugar. Si es así será porque voy dejando una buena imagen.