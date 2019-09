Gay, sobre la educación: "Es necesario un debate profundo que no caiga en la grieta política"

El intendente Héctor Gay dijo hoy que es necesario dar un "debate profundo" en torno a la educación "que no caiga en la grieta política".

"Eso es lo peor que nos puede pasar: que los debates tan fundamentales y estructurales para la sociedad estén teñidos de una grieta que la educación y los chicos no se pueden permitir", explicó el jefe comunal en el acto oficial por el Día del Maestro en el Gimnasio San Roque y que fue organizado por la Jefatura Distrital, el CEF Nº 125, la Escuela de Educación Especial Nº 503, E.E.S Nº 17, E.P Nº 78 y el jardín de Infantes Nº 925.

En ese sentido, Gay sostuvo que es necesario debatir el rol del docente, pensar "cómo acompañarlos en estos tan cambiantes" y cómo "rodearlos dándoles las herramientas para estos desafíos".

"No siempre tienen las herramientas y muchas veces las suplen con esa enorme vocación que tienen", destacó y aseguró: "El rol del maestro siempre fue fundamental y hoy lo es mucho más".

El intendente también habló de la crisis y dijo que "el mundo está en crisis".

"Casi podemos decir que el mundo está en crisis de distintas maneras. A veces solo evaluamos lo más superficial que es el bolsillo, pero hay una crisis de valores. Las crisis también significan oportunidades y las crisis que sufrimos en la sociedad argentina también significan oportunidades", sostuvo.

Y agregó: "Y es imposible pensar en salir de esas crisis sin que la educación en término general sea protagonista esencial".

"No hay futuro sin educación y no hay futuro sin formación. No hay educación ni formación sin maestros. Esto está claro y hay que revalorizarlo en la sociedad", cerró.

Mañana se conmemora el Día del Maestro en Argentina en homenaje a Domingo Sarmiento.