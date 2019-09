La bicicleta: una opción saludable, pero también peligrosa en Bahía

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Los días más calurosos, sumado a la crisis económica que atraviesa el país, conforman un combo para que muchos bahienses intensifiquen el uso de la bicicleta o bien la vean como una opción más que interesante para reducir gastos.

Pero no es solamente subirse y salir a pedalear, sino que su uso conlleva responsabilidades para la seguridad personal y también para peatones, automovilistas y motociclistas.

En ese sentido, una simple recorrida por la ciudad permite comprobar cuánto se arriesgan muchos usuarios de bicicletas, ya que en muchos casos no usan el casco, no se detienen ante el semáforo rojo, ignoran la prioridad peatonal, circulan sin luces, y otros van en contramano y usan celular o auriculares mientras conducen.

“Nosotros hacemos mucho hincapié en el uso responsable de la bicicleta. Más allá de parece ser un contrasentido que la gente la usa para reducir gastos, hay algunos accesorios en lo que es conveniente invertir, como puede ser un buen casco, luces y ropa con colores reflectantes”, señaló Guillermo Liverotti, preisdente de la ONG Plataforma de Crecimiento Integral.

Y agregó: “Esos consejos se los damos a quienes recién se inician, porque hay muchos grupos en la ciudad que han trabajado muy bien en esos aspectos de prevención”.

Para una circulación segura, Liverotti esgrimió que es necesario aprender a realizar la señalización de las maniobras, para alertar a los automovilistas que comparten la calle.

“Eso se realiza con las manos, con gestos claros cuando se planea doblar hacia la izquierda o la derecha o bien frenar. Es esencial respetar las normas de convivencia cuando uno sale a la calle”.

También se recomienda circular por la derecha de la arteria y si hay ciclovía o bicisenda cerca, usarla.

“Bajo ningún aspecto se deben utilizar las veredas, porque se pone en riesgo a los peatones. Sólo los niños menores de 12 años lo pueden hacer, según lo que marca la ley. También notamos que muchos no respetan los semáforos. Y es peligroso no sólo para el ciclista, sino también para la gente que está cruzando o para los automovilistas que vienen circulando y se encuentran con una acción de ese tipo en forma intempestiva”.

“Doy por descontado que todos saben que no hay que circular en contramano, pero nunca está demás recordarlo”.

Para circular de noche, Liverotti dio un par de tips.

“Si no tenemos un chaleco, se puede usar ropa con colores llamativos o reflectivos. Es positivo ponerle a la bicicleta luces delantera y trasera, porque permiten una mejor visualización”.

Y agregó: “También se recomienda no ir pasando autos haciendo zig zag, sino que se debe mantener una circulación estable”.

Otra situación que se percibe usualmente y que genera muchos riesgos, es el uso de auriculares o el celular mientras se conduce.

“Impiden una total concentración y dificultan la visión general. Si suena el teléfono y es necesario contestar, el ciclista debe detener su marcha sin interferir el tránsito”.

Con la proximidad de la Primavera, se percibe mayor cantidad de ciclistas en la ciudad.

“Varios bicicleteros me comentaron que hay más compras o consultas. Algunos la usan para recrearse y otros como movilidad habitual. En ese sentido, fue muy positivo que el municipio mantuviera las ciclovías, pero vemos que después de eso no se avanzó en el tema. Creemos que Bahía precisa mayor cantidad, pero no hemos tenido respuestas a nuestra propuesta”, señaló Liverotti.

Y añadió: “También pedimos que se confeccionen estacionamientos públicos para bicicletas, si se quiere similares a los de las motos. Por una cuestión de comodidad y también de seguridad, porque se producen muchos robos diarios en Bahía de bicicletas”.

Semana de la Movilidad Sustentable

La Plataforma de Crecimiento Integral se encuentra organizando la Semana de la Movilidad Sustentable, que es un movimiento a nivel mundial

“Ya la hicimos el año pasado y para éste tenemos tres jornadas confirmadas”, señaló Liverotti.

Se desarrollará del lunes 16 al domingo 22 de este mes.

“El lunes 16 tendremos actividad en el Colegio de Arquitectos, con una charla-debate con el ingeniero Horacio Varela y el arquitecto Martín Castro. También estamos intentando sumar a alguien de Movilidad del municipio para que brinde su perspectiva”, informó.

El martes 17 habrá una charla en el Colegio de Abogados, relacionado con la movilidad y la contaminación ambiental.

Y el miércoles 18 se hará en el Bahía Plaza Shopping un ciclo sobre la correcta postura corporal al momento de utilizar la bicicleta, con el objetivo de evitar lesiones.

“También habrá una jornada sobre ciclo turismo, en el que distintos grupos de ciclistas explicarán los recorridos que se pueden efectuar a menos de 50 kilómetros de nuestra ciudad”.

La intención es cerrar la semana el domingo 22 con una bicicleteada para todo público.