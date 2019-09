Olimpo debutó en el Federal y Angel Tuma volvió al Carminatti casi dos años después

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

No iba al estadio Roberto Carminatti, a presenciar un cotejo oficial de Olimpo, desde el 2 de diciembre de 2017.

Ese día, el aurinegro superaba 2-0 a Chacarita por la fecha 11 de la Superliga Argentina de Fútbol y también iba a ser, aunque él ni siquiera lo imaginaba, el último partido de Angel Tuma como médico del plantel profesional.

Casi dos años después, el “Tordo” volvió a la cancha a ver a su amado Olimpo, y como paradoja del destino, cumpliendo una función y desde un lugar que jamás se hubiese atrevido a soñar o desear.

¿Cómo fue el día del presidente de Olimpo?, ¿de dónde vio el encuentro?, ¿cuáles fueron sus sensaciones?

“La noche previa al partido fue complicada. Me sentía raro, ansioso, un poco nervioso. Aunque dormí bien; pude descansar”, admitió el ahora titular olimpiense minutos antes del choque ante Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi.

“Me levanté temprano, a las 7, tomé unos mates y, a diferencia de otras veces, no quise saber nada con las redes sociales ni prendí la radio para escuchar la previa. No quería darme manija. Mucho no aguanté en casa y nueve menos diez ya estaba en el estadio (el duelo arrancaba a las 11)”, contó el “Turco”.

“Lo primero que hice fue ir al vestuario, a charlar con los utileros, respetando la rutina que cumplía cuando era el médico. La diferencia fue que no acomodé el botiquín ni tuve que estar al pie del cañón atendiendo las necesidades de los jugadores”, deslizó el “Doc”.

“Acto seguido tuve que hacer el trabajo de presidente: recibí a la delegación de Otamendi, dialogué unos minutos con su presidente y acompañé a los dirigentes que vinieron a la zona de palcos”, agregó Tuma, quien aseguró encontrarse con un mundo totalmente nuevo.

“Me la pasé haciendo sociales... ja, ja”.

Vio el encuentro a nivel de piso, en la salida del equipo local hacia el campo de juego.

“Las sensaciones post partido son positivas. La organización transcurrió sin problemas y la respuesta de la gente fue espectacular; no esperábamos tanto público. Del juego en sí, fue un partido típico del Federal A. Por momentos jugamos bien y en otros pasajes el rival fue más, por eso el empate terminó siendo justo”.

Tras el pitazo final del árbitro Sebastián Ranciglio, Tuma también respetó un viejo ritual en la utilería del camarín principal: compartir unas ricas empanadas junto a “Chiqui” Alfaro y el “Chinito” Enepan.

Mirá el video: