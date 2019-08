Gay: "No es lógico que cada elección sea una cuestión de vida o muerte"

El intendente Héctor Gay aseguró esta mañana que "no es lógico que cada elección sea una cuestión de vida o muerte", minutos antes de la veda electoral de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se celebran este domingo.

"Es un hito más en el camino democrático", manifestó en diálogo con LU2 y recordó su declaración de que las PASO son "una encuesta".

"No es que no me gusten las PASO, pero han sido bastante inútiles. Creo que hay varias cosas igual para revisar en un año no electoral", agregó.

El mandatario pidió que además de debatir los sueldos de los intendentes, se debe poner en observación los sueldos de los legisladores, tanto nacionales como provinciales.

"Los sueldos de los intendentes son impuestos por ley, el intendente no tiene facultad para determinar su sueldo", explicó.

"Donar el sueldo o parte del sueldo es algo que se hace siempre y es algo natural, pero no se puede andar diciendo todos los días 'le di 5 mil [pesos] a tal o cual'", manifestó.

Sobre el delincuente abatido por la Policía anoche, Gay dijo que están conformes con los trabajos de las fuerzas de seguridad y de los jefes policiales.

"Uno nunca quiere que las cosas terminen así, pero hasta donde sé la Policía trabajó de forma correcta", concluyó.