Susbielles: "Cambiemos ha generado una expectativa que no cumplió"

Por Sergio Prieta / sprieta@lanueva.com

El precandidato a intendente por el Frente de Todos, Federico Susbielles, prometió que si resulta elegido donará la mitad de su sueldo a diferentes entidades de nuestra ciudad, que buscará que la Municipalidad tenga la facultad de multar y clausurar a las empresas del Polo y aseguró que Héctor Gay decepcionó a los bahienses en sus cuatro años de gestión.

También dijo que cree que van a triunfar el 11 de agosto y en octubre a nivel nacional, provincial y local y que un eventual regreso de Cristina Fernández al poder no será para llevar adelante un gobierno de la venganza “porque eso no está en la historia del peronismo”.

“No podemos tener el intendente más caro de la Argentina y mientras algunos bahienses no cubren las necesidades básicas Héctor Gay cobra 500 mil pesos”, se quejó.

“Como no soy de hacer promesas en el aire, si soy elegido voy a presentar un proyecto para modificar la Ley Orgánica de las Municipalidades y establecer que el sueldo máximo del jefe comunal no supere al de la gobernadora bonaerense y el de los concejales y la planta política a los ministros bonaerenses”, dijo.

Además agregó que si esa iniciativa no prospera “firmará un decreto para donar el 50% de mi salario y va a ser destinado mes a mes a diferentes entidades seleccionadas por un Consejo Económico y Social”.

Susbielles también prometió buscar reformas en cuanto a las facultades del Municipio y la relación con las empresas del Polo Petroquímico y afirmó que buscará tener la potestad para que los Tribunales de Faltas les puedan aplicar multas y sanciones, hecho que en la actualidad tiene el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible.

“No puede ser que a más de un mes del incidente en Dow todavía no se sepa que sucedió y que el intendente no haya tomado cartas en el asunto. En verdad el intendente tiene varias facultades que le hubiesen permitido llevar acciones, pero no se animó”, disparó.

--¿Cómo piensa que se van a dar las PASO a nivel nacional, provincial y local?

--Creo que Cambiemos ha generado una expectativa que no cumplió. En Bahía, Gay llegó prometiendo hacerse cargo de la seguridad, de lograr un shock de pavimento, dar trabajo y hacer obras públicas y nada de eso se concretó.

“Por todo esto se generó mucho desanimo y apatía: hay un intendente que no escucha y su palabra está devaluada. Imagino que el 11 de agosto vamos a ganar, que ese resultado se va a repetir en octubre en todos los niveles y que vamos a ser gobierno nuevamente”.

--Hay muchos indecisos que piensan que un eventual regreso de Cristina Kirchner al poder traería un gobierno de la venganza. ¿Usted piensa que eso puede suceder?

--No hay ánimo de revancha, ese no es el estilo del peronismo. En realidad la grieta es una construcción del gobierno para no discutir propuestas concretas y ni dar explicaciones sobre lo que van a hacer o hicieron.

--Desde Cambiemos dicen que hicieron más obra pública que nunca. ¿Qué responde a eso?

--No hay ningún número que avale esos dichos. En estos años hubo menos pavimento, cloacas y agua. No han hecho casas desde los cimientos ni escuelas nuevas e incluso el presidente Macri dijo que llevaban 7.000 kilómetros de rutas nuevas y desde Vialidad lo desmintieron porque no hubo más de 700 kilómetros.

--¿Por qué quiere ser intendente?

--Porque estoy preparado y pude tomar los aprendizajes de la gestión pública a lo largo de los últimos años, tanto en el Senado como en la Confederación Argentina de Básquet, que fue un gran ejercicio para mí.

“Quiero ser intendente porque hace falta cambiar la matriz productiva de la ciudad, para mejorarla en cuanto al medioambiente, tener espacios públicos en mejor estado y para generar una nueva mayoría integrada por pequeñas minorías.

--¿Qué temas lo preocupan de Bahía?

--En primer lugar la falta de trabajo que entendemos que es el mayor drama social. Hay que cambiar la matriz productiva de Bahía y aprovechar la ventaja que nos da el puerto y cordón industrial: necesitamos un cambio de perfil que nos brinde la posibilidad de generar puestos de empleo y no estar tan atados a lo que sucede a nivel nacional o a los vaivenes de las obras públicas y los servicios.

“También lo difícil que resulta el acceso al hábitat y la falta de políticas de tierras que existe, tanto para acceder a un terreno como para adquirir materiales y demás. En este tema hay una ausencia total del Estado”.

La inseguridad, un tema que preocupa a los bahienses

“Me preocupan las promesas incumplidas de Gay en cuanto a la inseguridad. Dijo que se iba a poner al frente del tema y no cumplió. Incluso por la reducción de partidas destinadas a combustibles tenemos un 50% menos de patrullajes en toda la ciudad y eso se nota en la prevención del delito", señaló Susbielles sobre un tema que preocupa a los bahienses.

Y agregó: "Nosotros vamos a impulsar políticas de inclusión para bajar la tasa de delitos y vamos a realizar una fuerte intervención tecnológica para contar con más cámaras y un sistema de cerrojo para proteger a los vecinos”, señaló Susbielles sobre un tema que preocupa a los bahienses.

“Otra cuestión es incluir a Bahía en la Patagonia Argentina para recibir los beneficios en tarifas de servicios públicos. Por las condiciones de la ciudad impulsaremos proyectos de ley para conseguirlo. Bahía zona Patagónica tiene que ser una insignia para el futuro”.