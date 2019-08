El equipo dirigido por Fernando Batista venció a Uruguay y obtuvo así su lugar en la final de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Para el entrenador albiceleste, la clave de la victoria estuvo en la intensidad del equipo.

"Los chicos entendieron cómo jugar el partido ante un rival muy difícil. Nos conocemos bastante. Creo que en la intensidad y en la concentración durante los 90 minutos estaba la manera de jugar", señaló Batista.

"Sabíamos que tienen buenos jugadores y no podíamos estar desconcentrados en ningún momento. La expulsión también nos dio un poco más de tranquilidad. Pero creo que la clave estuvo en la intensidad que le dio el equipo al partido", agregó.



Uruguay no había recibido goles en el torneo, un dato que no pasó desapercibido para el orientador argentino.

"Significa que trabaja muy bien defensivamente. Tienen un muy buen entrenador. No teníamos que dejarlos jugar, pero también fuimos muy precisos en el momento de atacar", apuntó Batista.

"Es una alegría muy grande para el fútbol argentino que las dos ramas estén en la final. Es lo que venimos trabajando, tanto en juveniles como en el seleccionado femenino. Es una alegría estar acá, hay que disfrutarlo, pero siempre con los pies sobre la tierra". (Fuente: AFA)