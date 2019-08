Especialista dijo que el software que se usará en el escrutinio "no está terminado y tiene errores"

El director del Instituto de Investigación en Ciencias de la Computación de UBA/Conicet, Sebastián Uchitel, aseguró hoy que el software que la empresa Smartmatic utilizará para trasmitir datos el próximo domingo en las elecciones primarias "no está terminado, tiene errores" y "deben estar arreglándolo todavía".

"El software no está terminado, tiene errores, no lo quieren entregar para no evidenciar eso. La Justicia dijo que esto tenía que estar entregado 30 días antes de las elecciones y no se cumplió. Después de vencido ese plazo, se hicieron pruebas y hubo fallas importantes. Deben estar arreglándolo todavía", sostuvo el especialista.

En diálogo con Radio 10, el ingeniero de software señaló que durante los simulacros del escrutinio provisorio que se realizaron en la sede del Correo Argentino y en algunas escuelas de distintos puntos del país "hubo transmisiones que no llegaron a destino".

"Hay componentes del software que tienen fallas conocidas. Parte del escándalo es que a partir de lo poquito que se pudo ver ya se vieron muchos problemas", advirtió Uchitel.

En ese sentido, el especialista instó a los fiscales partidarios a "fiscalizar muy bien las elecciones, llevarse copias de los telegramas".

El Instituto de Investigación en Ciencias de la Computación (ICC) es un instituto de doble dependencia (UBA/Conicet), que funciona en el ámbito del Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) de la Universidad de Buenos Aires. (NA)