Palacio agradeció a cada suarense y pidió perdón por las cosas que no pudo hacer

Un sol pleno le regaló a los suarenses un día primaveral para celebrar el 195° aniversario de la Batalla de Junín, el 137° aniversario de la creación del distrito de Coronel Suárez y el 136° aniversario de la creación de la ciudad cabecera.

La jornada comenzó con el tradicional chocolate en el hall del municipio donde el intendente lo compartió con vecinos y funcionarios, luego participó del izamiento de la bandera nacional en el mástil patrio de la ciudad.

Finalizado el izamiento, los presentes se acercaron a la capilla del Colegio Fasta San José para participar del tedéum, para luego acercarse a la plaza San Martín para el acto oficial, donde se entonaron las estrofas del himno nacional argentino, hubo un minuto de silencio y se depositó una ofrenda floral en el busto que recuerda al coronel Isidoro Suárez.

Durante su alocución, el intendente Roberto Palacio recordó que “hace cuatro años me paraba un 6 de agosto con este mismo poncho y decía que es importante que estemos todos juntos, que es importante que trabajemos todos juntos, que al estar todos juntos las cosas se hacen mucho más fáciles”.

“También decíamos que íbamos a hacer muchas cosas por Coronel Suárez y hoy -sin ánimo de rendir cuentas- puedo decir que hemos hecho que Coronel Suárez tenga mejores accesos a la ciudad, pavimentando no solamente la avenida San Martín sino Teodosio Alaniz, hemos pavimentado más de 100 cuadras en todo lo que es el distrito de Coronel Suárez”, dijo.

“Hemos trabajado fuertemente en el aspecto ambiental. Sabíamos que era una cuestión muy difícil pero dijimos que íbamos a empezar a trabajar y así lo hicimos fundamentalmente teniendo en cuenta la concientización que hay que tener. A partir de ahí se empezó a trabajar y hoy podemosdecir que Suárez ya recicla y en poco tiempo más se va a reciclar en todo el distrito”, agregó.

Palacio destacó las obras realizadas en el Hospital Municipal y las mejoras en Seguridad.

“La inseguridad en nuestro distrito es una anécdota. Hemos capacitado, equipado y puesto de manifiesto nuestros destacamentos, como también el comando de prevención rural. Nos tenemos que enorgullecer habiendo reducido un 94% el abigeato en el distrito”, explicó.

Además, remarcó los desagües pluviales, la colaboración del ´municipio para que vuelva el cine a la ciudad y los programas de deportes en las escuelas.

“Mi gestión termina el 10 de diciembre. No he venido a rendir cuentas pero quiero que tengan en cuenta una obra que quizás no sea cuantificable pero ojalá los que continúen la puedan llevar a cabo: trabajar en equipo, en forma transparente, honrada, respetando horarios y leyes”, dijo.

“Gracias, perdón y te quiero. Les voy a decir a mis vecinos gracias por haberme dado la posibilidad de estar acá. Les pido perdón porque nos quedaron muchas cosas por hacer, o algunas en las que no hemos sido los efectivos que queríamos y, para terminar, les digo ¡te quiero Coronel Suárez!”, finalizó.

Durante el acto se entregaron certificados recordando que, hace 25 años, el grupo folklórico Sauce Corto alcanzó la medalla de oro en los Torneos Juveniles Bonaerenses y representó al distrito en Roma, Italia, convirtiéndose en ese entonces en el único conjunto musical suarense que actuó en el exterior.

Además, la banda municipal de música Bartolomé Meier agasajó al Suarense Destacado Ángel Schamberger por haber formado parte durante 20 años de la institución.

Para finalizar los festejos programados, se llevó a cabo el tradicional desfile cívico institucional con un buen marco de público. (Agencia Coronel Suárez)