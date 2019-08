Eduardo Bustos, a 16 meses del crimen de su hija: "Todavía no puedo pasar por ese lugar"

Eduardo Bustos, el padre de la chica que fue asesinada el año pasado en el barrio Rucci, habló esta mañana por LU2 y contó que aún no puede pasar por el lugar donde mataron a Agustina.

"Todavía no puedo pasar [...] No me animo", aseguró el hombre a 16 meses del crimen de la joven.

Bustos destacó que los medios ayudan a que el caso de su hija no se olvide y lamentó que en las últimas marchas no fueron más de 200 personas.

"Tengo entendido por las amigas de mi hija que en esa zona [la del crimen] siempre hubo robos con armas blancas. Al no condenar los hechos, cada día los pibes se animan a más", señaló.

Aún la Cámara Penal debe evaluar la petición de la abogada de Matías Moreno, imputado por el homicidio en ocasión de robo, y determinar la realización o no de un juicio por jurados.

"Los tiempos de la Justicia no son los nuestros", cerró el papá de Agustina.

El caso

Agustina fue asesinada en ocasión de robo en Piedrabuena al 1700, y la policía le atribuyó el hecho en un principio a tres adolescentes, pero luego fueron liberados.

La investigación del caso dio un vuelco a partir de la presentación de un testigo que dijo haber presenciado el hecho y vinculó a Moreno.

Fuentes judiciales informaron que la persona manifestó haber visto al acusado “cuando corre y aborda a la chica para robarle y luego, cuando se retira. No alcanza a ver la mecánica del hecho, es decir, si Agustina se resistió o por qué motivo la apuñaló”.

Esa versión fue corroborada por una joven que “vio ingresar (a Moreno) en un lugar para lavarse las manos” y otra persona, más adulta, “que lo observó correr en la misma dirección que lo vio el menor testigo y hacia donde luego aparecieron tirados la mochila de la víctima y el cuchillo”.

Al declarar en la fiscalía, el imputado negó los cargos.