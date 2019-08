"No dejen que los domestiquen", les dijo Alberto Fernández a los jóvenes en el acto con Lammens

El precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, exhortó hoy a los jóvenes a que "no dejen que los domestiquen ni los anestesien" y se comprometió a "cuidar la cultura", al encabezar un acto junto con el precandidato a jefe de Gobierno porteño del peronismo, Matias Lammens.



En la reunión con jóvenes y representantes de centros culturales, en el auditorio del Complejo Art Media, del barrio porteño de Chacarita, Fernández dijo que "lo último que quiero es una juventud domesticada, no dejen que los domestiquen".



También estuvo la referente estudiantil y precandidata a diputada porteña Ofelia Fernández, una de las oradoras del acto.



"Despotriqué mucho cuando los discursos en la Argentina parecían únicos y la juventud adormecida", recordó el precandidato a presidente, "por eso les pido que no dejen que los anestesien. Siempre discutan. Siempre debatan. Siempre, porque el futuro es de ustedes", enfatizó.



"Si nosotros valoramos tanto la cultura tenemos que cuidar a quienes la producen y a esos centros culturales que la difunden", remarcó el exjefe de Gabinete, quien agregó: "La cultura es demasiado importante como para que no empecemos a cuidarla como se merece".



Fue entonces cuando recordó que durante el gobierno kirchnerista se sancionó la normativa que les garantizaba a los artistas percibir derechos cada vez que se reproducían los programas en los que ellos habían participado.



Fernández también defendió el rol de las universidades públicas de la provincia de Buenos Aires y del interior del país.

"Cuando uno mira que el 90 por ciento de los estudiantes son primera generación de universitarios, con padres que trabajan para ello, uno se da cuenta lo importante que son para el progreso social", detalló el candidato, recordando su visita a algunas de las universidades públicas del conurbano.



En ese contexto, criticó a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y al presidente Mauricio Macri por el "maltrato que sufrieron" los científicos del Conicet y los maestros, entre otros, y remarcó que la riqueza de un país "está dada por el desarrollo del conocimiento y la tecnología".



"No hay dinero para la cultura, la ciencia y tecnología, las becas para los investigadores, para nuestros docentes, pero hay un montón de dinero que se llevan los bancos cada día en intereses que el Estado Nacional promueve", remarcó.



Los candidatos Pino Solanas, Mariano Recalde y Victoria Donda fueron algunos de los que participaron del encuentro mezclados entre el público.



"Lo mejor que nos esta pasando es que, como dice la canción de Vox Dei, 'Todo concluye al fin, todo termina'", parafraseó el precandidato del Frente de Todos.



"Necesitamos una Argentina mejor, y la vamos a empezar a construir este domingo", arengó Fernández, y concluyó: "Pero como decía Néstor (Kirchner) solo no voy a poder, voy a necesitar que todos me ayuden". (Télam)