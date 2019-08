Kicillof apuntó a la falta de empleo en Bahía Blanca: "Es grave y el desempleo sigue subiendo"

El precandidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, criticó hoy que en Bahía Blanca "la falta de empleo es grave" y que "hay cierre de comercios y el desempleo sigue subiendo".

En diálogo con LU2, el ex ministro de Economía durante el kirchnerismo dijo que "tenemos un Gobierno que se niega a hablar del presente y del futuro y solo habla del pasado".

"Hace poco cuando estuve (en Bahía Blanca) me hablaban de 250 comercios cerrados", expresó Kicillof, quien ejemplificó con el cierre de Lucaioli: "No puede pasar. Es por lo que tenemos que luchar. Por una revolución productiva. Lo de Lucaioli no puede pasar".

Por otra parte, el precandidato a gobernador dijo que "hay que complementar los sectores agrícolas e industriales. En esto está la región de Bahía. No es unitarios y federales o interior y Conurbano. Hay que tener una planificación para la región de Bahía Blanca y hacer lo que aún no se hizo".