Video: "No haría algo así a propósito", dijo Franchi, sobre el toque con Marcelo Cecconi

A esta altura del partido, no es ningún descubrimiento afirmar que Luciano Franchi ya se ganó la consideración de “peso pesado” dentro de la categoría.

Por si acaso, Pomelo, uno de los grandes contendientes al “1” en el pasado Estival, se encargó en la víspera de estampar su sello, por tercer año consecutivo, como monarca invernal de la Clase “A”; logro alcanzado tras vencer en la quinta final del certamen.

Por supuesto, siempre existirán los detractores de las citas invernales. Pero, luego de tanto río recorrido, el medanense tiene bien ganado su estatus de permanente candidato en el Midget.

"Estoy muy contento, porque esto muestra que el auto es contundente y parejo. Con piso o sin piso, siempre mantiene el rendimiento y eso es lo positivo. Esto no solo me alegra por mí, sino por los chicos que tanto trabajan en la pista y en taller", expresó Pomelo en la víspera, tras apoderarse de la deslucida final (se presentaron solo 14 autos en la Clase A).

Previo al desenlace, Lucho estuvo en boca de varios y no justamente por el galardón acreditado. Por el contrario, en el segundo intento de largada de la prueba central, un toque con Marcelo Cecconi causó un fuerte cruce entre éste y Matías Lastra Meler, que desató la polémica y el debate popular.

“Pido disculpas. La verdad que para mí no había sido para tanto, obvio que no fue a propósito. Tiré el auto pensando que lo había liberado del suyo, y él venía más a la par de lo que imaginaba. No haría algo así intencionalmente y muchos menos en un invernal”, se excusó Lucho ante la maniobra.



Foto: Al Límite.

Calmados los ánimos, Marcelo Cecconi, muy ofuscado al bajarse de su unidad (sufrió severos daños en el tren delantero), también dio su veredicto sobre el hecho en cuestión; que, dado lo aparatoso del desenlace y sus consecuencias, pareció más de lo que fue...

“La maniobra es muy dudosa. La fui a ver a la sala del comisario y creo que para mí el estira un poquito más y me barre, pero dentro de los límites. Me cambió un poco la visión después de ver el video. Me pega justo en el lugar que más duele, que me saca para afuera y ahí me engancho a Lastra Meler. Creo que terminó siendo una maniobra de carrera”, expresó.

Mirá la maniobra: