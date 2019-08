El futsal le dio a La Esperanza mucho más que un título

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

“Si el principio fue difícil, la actualidad es aún más”, le decía Sebastián Barisone, presidente del Club La Esperanza, a “La Nueva.” en septiembre de 2016.

Hoy, menos de tres años después, Sebastián admite que “están disfrutando mucho este presente”, que el club ubicado en Fitz Roy 643 ya cuenta con casi 160 socios y que “se van cumpliendo las metas a buen ritmo”.

¿Qué pasó en el medio?

Además del trabajo y la pasión de muchas personas, lo que cambió radicalmente la vida en La Esperanza fue el futsal, una actividad en pleno auge en Bahía y en la que el elenco verde y naranja viene de consagrarse campeón del Torneo Apertura que organiza la Liga del Sur, en Primera y Reserva.

“Esto es un lindo envión, no solo el tema de los títulos, que sirve para que nos conozcan, sino también para la gente que se suma, que tiene mucho empuje. No solo los chicos de futsal, sino también las chicas de voley. Todos suman, tiran para adelante y empiezan a tener un sentido de pertenencia muy lindo. Esto hace que ninguno baje los brazos”, agregó Barisone.

Sebastián se sumó al club en 2013, liderando un grupo de amigos que se propuso recuperar el lugar.

“Mi llegada fue casi de casualidad. Tenía un dinero ahorrado y estaba buscando un lugar donde invertir para levantar una cancha de fútbol 5”, contó.

En 2016, Daniel Romera le prepuso sumar el futsal, aunque todo recién empezaba a tomar forma.

“Cuando me lo propuso no me imaginaba todo esto, lo primero que me había dicho era ‘queremos venir a divertirnos, no queremos exigencias’. Le respondí que eso no iba a pasar bajo ningún punto de vista. Pero después nos encontramos con un grupo con ganas de ir por todo y que, sobre todo, disfruta de lo que hace”, admite Sebastián.

"Estamos muy felices por el logro, por los chicos y por el club. en general. La clave principal del equipo, que siempre destacamos, es la unión del grupo y el convencimiento. Sabemos bien a qué jugamos y nuestra limitaciones"

En ese sentido, el presidente añade una anécdota que grafica lo que generó el futsal en el club.

“El otro día una madre nos contó que a un chico de la escuelita le habían preguntado si era hincha de River o de Boca y el había dicho que no, que era de La Esperanza. Esas cosas en un club de barrio, que uno vio que estaba desaparecido, lo dejan sin palabras y lo hacen pensar adonde llegamos y, también, todo lo que resta”, agregó.

El principio

El futsal en el club inició con un equipo "Senior" para jugar la Liga Austral, después se sumaron a Bahía Blanca Futsal y luego, a este certamen que organiza la Liga del Sur.

“La verdad que no imaginaba todo esto. El día que vine a hablar con él (con Sebastián) me encontré con un club, que si bien había abierto las puertas, estaba prácticamente en ruinas. La primera liga hacíamos de local acá y yo abría y cerraba el lugar. Hoy a cualquiera que le decís ‘La Esperanza’ lo primero que te dicen es 'futsal'. Esto viene acompañado de resultados y de buena gente, sino es imposible", contó Romera.

Uno de los que estuvo desde el principio en el club es Leandro Rodríguez, arquero y capitán de la Primera.

“Ver el club como estaba y ver ahora como está es increíble, uno siente un orgullo tremendo. En el grupo hay mucho sentido de pertenencia porque esta es nuestra segunda casa. Y haber dado una mano con el futsal, nos hace sentir muy bien”, admitió el “1”.

"Hemos creado semejante vínculo de amistad que se transformó en un lugar de encuentro que hemos encontrado muchos chicos de la zona, para compartir entre amigos y con la excusa del futsal", entendió Leonardo De Paola, DT de la Primera.

Además del título local, La Esperanza es junto con Los Tres Chiflados, uno de los equipos de nuestro medio que avanzó a la Fase Regional (se jugará en Bariloche) de la Liga Nacional.

Indetenible

Esto que pasa con el futsal en La Esperanza no es un hecho aislado o casual, ya que este deporte se encuentra desde hace un tiempo en pleno crecimiento en nuestra ciudad.

Hoy en día los torneos que organiza la Liga del Sur cuentan con 43 equipos masculinos entre Primera, Reserva y Segunda División y 9 elencos femeninos (alrededor de 1.000 jugadores y jugadoras).

“Creo que esto va a seguir creciendo muchísimo. Por ahí lo que faltaría es que algunos clubes tomen la actividad como propia, ya que hay algunos que solo prestan el nombre y nada más. Todavía falta un montón de infraestructura, pese a que se han ido mejorando las canchas. Cuanto más gente se sume mejor para la actividad”, se ilusionó Daniel.

Los números hablan por sí solos, como también el acercamiento de la gente que copó la cancha de Petroquímicos, para la final de Primera y la definición de Reserva.

“Hablan de que había casi 600 personas entre los dos partidos, con muy poca difusión. Porque a veces nos pasa que nos sobrepasan algunas cosas. Nos empiezan a quedar chicos los lugares. Es una disciplina que pega mucho, la gente que va por primera vez se engancha”, señaló Barisone.

“Nos quedamos sorprendidos con la gente que había. Lo que está creciendo en cantidad y calidad el futsal es increíble. Yo creo que todo esto recién está arrancando y va a ser mucho más importante”, sumó Leonardo.

Todos los campeones

-Plantel de Primera:

Leandro Rodriguez; Matias Alonso de Armiño; Emiliano Etchepareborda; Emmanuel Arditti Quiroga; Gonzalo Arditti Quiroga; Eric Bonjour; Lisandro Fernández; Nicolas Kemmler; Ruben Onorio; Francisco Renzoni; Ignacio Vit; Julian Werner; Esteban Zurita; Erik Gehl y Lautaro Diaz. DT: Leonardo De Paola. Ayudantes de campo: Tomás Onorio y Santiago Duckart.

-Plantel de Reserva:

Matías Zárate; Luca Bernatene; Ezequiel Casas; Matías Luna; Mauro Antonelli; Cristian Schwindt; Federico Kemmler; Matías Groh; Gonzalo Guevara; Franco Costa; Agustín Fernández; Emanuel Fernández; Sebastián Holszmann; Leonel Miszczuk; Nicolás Rocha; Banjamín Schenkel; Maximiliano Cortessi; Alejandro Saldivar; Tomás Videla; Ignacio Vit y Giuseppe Marchionni. DT: Daniel Romera. Ayudante de campo: Damián Costa.